'NIJE LOŠE TO ISKORISTITI' / Najljepšu žena svijeta prozvao jer voli pokazivati bujne grudi, ona mu nije ostala dužna i brutalno mu je odgovorila

Paige Spiranac je golferica rođena u američkoj saveznoj državi Kolorado, a zanimljivo, ima i hrvatske korijene. Djed joj se davnih dana doselio u SAD. U izboru Maxima prošle je godine proglašena najseksepilnijom ženom svijeta. Velika je zvijezda i na Instagramu gdje je prati 3,7 milijuna pratitelja. Na društvenim mrežama jedan pratitelj ju je prozvao da 'imati grudi nije vještina', no Paige mu nije ostala dužna: "Smiješno je kada ljudi kažu da nemam grudi, da me nitko ne bi poznavao. Ali, poznaju me. Nije loše iskoristiti ono što vam je Bog dao da budete uspješni. Ništa drugačije nego ako je netko atletski građen, pametan, zabavan ili kreativan. Svi mi imamo neke vještine i trebamo ih koristiti u životu kao prednost." Potom mu je drsko dodala: "Usput, moja najbolja vještina je da sam marketinški genij."