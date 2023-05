ZNA PRIVUĆI PAŽNJU / Najljepša glumica svijeta skinula suvišne krpice i 'zapalila' fotkama s plaže: Pritom poslala žestoku poruku bivšem

Nakon što su optužbe za silovanje protiv nogometaša Achrafa Hakimija procurile u javnost, otkriveno je i da se njega supruga, poznata španjolska glumica Hiba Abouk, razvodi od njega. Naime, Hiba je očekivala da će naslijediti njegovo pravo bogatstvo nakon razvoda od 12 godina mlađeg supruga dok nije doživjela veliki šok. Ispostavilo se da Hakimi nema nikakvo bogatstvo. A osim toga, čekalo ju je još jedno neugodno iznenađenje - njezin suprug je kompletnu imovinu prebacio na ime svoje majke Saide Mouh. Ova 36-godišnja glumica će svoja prava tražiti na sudu, a u međuvremenu s djecom uživa na odmoru. "Provela sam nekoliko dana na odmoru s djecom, bilo je prekrasno. Bez sumnje, biti majka je najteži zadatak na svijetu, a to je i biti biti doma, iskren, smiren, davati sebe i bezuvjetno voljeti. Zahvaljujem životu što mi je dao tako dvoje lijepe i zdrave djece. To je najvažnije u mom životu", napisala je Hiba, a mnogi ističu kako je to njezina poruka i bivšem. Hiba je inače porijeklom Libijka, a često ju prozivaju 'najljepšom glumicom na svijetu'. U prilog tome idu fotografije koje je objavila s plaže.