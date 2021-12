OBARA S NOGU / Najbolji igrač Premier lige ima zanosnu djevojku, lijepa Ines obožava pozirati u oskudnim badićima

Zvijezdi Manchester Cityja Bernardu Silvi odlično ide i u profesionalnom i u privatnom životu. Prije nekoliko dana Pep Guardiola prozvao ga je najboljim igračem Premier lige. "Najbolji je u ligi. Bio je najbolji i prije tri godine, kad smo osvojili prvenstvo s 98 bodova. Nađite snimke pa pogledajte i vidjet ćete da je on danas isti igrač. On ima sposobnost da s loptom napravi što poželi, to je igrač koji nogomet igra na jednom drugom nivou u svakom smislu", rekao je Guardiola svoju zvijezdu. Silva, inače, ima uistinu zanosnu djevojku. Radi se o zapanjujućem modelu iz Portugala Ines Degener Tomaz koja ima 23 godine i koja je svojom ljepotom očarala mnoge. Još prije nego što je njihova veza postala javna špekuliralo se o tome kako između njih dvoje nešto postoji, a sve je izašlo na površinu prošle godine za vrijeme prvog lockdown. Britanski tabloid The Sun, jedan od najčitanijih na Otoku, mladu Portugalku prozvao je jednom od najljepših WAGSICA (supruga-djevojaka nogometaša).