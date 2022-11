ONA JE SVE TO / Možda je branič, ali zabija van terena kao napadač: Zvijezda Borussije u vezi s bivšom od Brada Pitta

Nijemac Nico Schulz je možda branič, ali to ga nije spriječilo da postigne gol izvan terena. Zvijezda Borussije Dortmund hoda sa zadivljujućom bivšom Brada Pitta, vrućom Nicole Poturalski. Par je javno objavio svoju vezu ranije ove godine. Nakon razlaza sa slavnim Bradom Pittom, koji bi trebao glumiti u filmu u produkciji nove tvrtke Lewisa Hamiltona, Nicole je otkrila da hoda sa Schulzom. Kako prenosi Daily Star, nije poznato kada su se Nicole i Schulz prvi put upoznali. Ipak, službeno su postali par još u ožujku. Manekenka ima 214.000 pratitelja na Instagramu i voli pozirati u zadirkujućim snimkama. Na mnogim je fotografijama vidi oskudnu odjeću i komplete donjeg rublja. Nicole, 29, nedavno je osvojila naslovnice u Schulzovoj rodnoj Njemačkoj s upečatljivom odjećom na Tribute for Bambi. Poljakinju su krajem 2020. prvi put povezivali s holivudskom zvijezdom Pittom. Činilo se da su tijekom ljeta bili duboko očarani jedno drugim, a slike s njihovog odmora u Grčkoj stalno su bile dio njezinog feeda na društvenim mrežama, odnosno dnevnih objava. Par se upoznao na premijeri filma Once Upon A Time in Hollywood 2019., a uhvaćeni su godinu dana kasnije dok su bili u Pittovom francuskom dvorcu. No veza nikada nije zaživjela, a izvor blizak paru je rekao: "Nikada nije bilo tako ozbiljno kao što se mislilo."