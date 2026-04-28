Poznata sportašica izgubila dijete i dobila sepsu: 'To su bila četiri dana pakla u bolnici'

Missy Bo Kearns, engleska nogometna reprezentativka, otkrila je da je provela “četiri dana pakla u bolnici” nakon što je prošlog mjeseca doživjela spontani pobačaj i dobila sepsu.

'Bio je to jedan od najvećih šokova u mom životu'

Dvadesetpetogodišnja vezna igračica Aston Ville i njezin partner Liam Walsh, koji igra za Luton, objavili su trudnoću 1. ožujka, no nekoliko tjedana kasnije izgubilI su bebu...

Kearns je za ITV News ispričala kako joj je klupska liječnica Ville “vjerojatno spasila život” nakon što joj je preporučila odlazak u bolnicu kada se požalila na simptome nalik gripi.

"Bio je to jedan od najvećih šokova u mom životu. Mislila sam da je to samo simptom trudnoće, a onda je liječnica došla i izmjerila mi temperaturu“, rekla je Missy Bo Kearnes, prenosi Daily Mail.

"Imala sam temperaturu 42 stupnja, ali sam se tresla. Liječnica me pitala: ‘Gdje je Liam?’ A ja sam rekla: ‘Ne vraćam se u bolnicu. Bila sam prije nekoliko dana, sve je u redu. Rekli su mi da je sve u redu.’ A ona je rekla: ‘Nazovi Liama.’ Rekla sam: ‘Imao je večernju utakmicu, još spava.’ Ali nazvala sam ga i došao je. Otišli smo u bolnicu i tamo smo odmah saznali da smo izgubili bebu i da imam sepsu. Bilo je teško, bio je to šok, jer sam doslovno sat vremena prije toga radila pilates i bila u teretani, a onda mi se cijeli život promijenio u trenu.“

Sepsa je opasna po život, ali ju je vrlo teško prepoznati jer su simptomi slični gripi ili infekciji prsnog koša. Nastaje kada imunološki sustav pretjerano reagira na infekciju i počne oštećivati tjelesna tkiva i organe.

'Spasili su mi život'

Kearns kaže da je zahvalna klupskoj liječnici Jodie Blackadder-Weinstein što ju je natjerala da ode u bolnicu.

"Prošli smo kroz tri ili četiri dana pakla u bolnici, nas dvoje, u Birminghamu. Mislim da nismo ni bili svjesni kroz što smo prošli dok sada ne sjedneš i razmisliš. Jako sam zahvalna liječnicima u Villi, jer da sam taj dan bila kod kuće, vjerojatno bih nazvala mamu i rekla: ‘Osjećam se kao da imam gripu’, i svi bi rekli: ‘Odmori se’ ili nešto slično. Jodie me natjerala da idem u bolnicu, iako nisam htjela, jer nema goreg nego ići u bolnicu. Vjerojatno su mi spasili život jer sam imala sepsu, a dok sam to prolazila, nisam ni razmišljala o sepsi. Mislila sam samo: ‘Izgubila sam dijete.’“

Kearns je opisala kako se još uvijek psihički nosi s traumom.

"Mislim da ljudi ne shvaćaju koliko to zapravo utječe na osobu“, rekla je.

"Svi znaju koliko je teško izgubiti dijete, ali zbog uzbuđenja kada saznaš da si trudna, stresa trudnoće i brige da pređeš 12. tjedan, sve je to jako stresno, iako je istovremeno i lijepo. Onda dođe taj nagli pad – odjednom više nisi trudna, hormoni se mijenjaju, simptomi nestaju preko noći. To je drugačija vrsta tuge. Nikada prije nisam to doživjela. Pokušavam se držati zauzetom, raditi nešto i ne razmišljati o tome što sam prošla, što sam doživjela. Ne bih rekla da se potpuno nosim s tim. Ima dana poput današnjeg kada se osjećam dobro. Bila sam s djevojkama iz Aston Ville. Vozila sam bicikl, odradila testiranja, spremam se za povratak. Jučer sam cijeli dan bila tužna jer sam dobila neke vijesti o stvarima koje moramo riješiti i to dolazi u valovima. Mislim da mi pomaže to što sam zauzeta, odlazak na Liamove utakmice. Ali također pokušavam proći kroz sve to malo povučenije, imati vremena za sebe i za nas, bez puno ljudi oko sebe. To mi jako pomaže. Postanem pomalo tjeskobna među ljudima jer me pitaju kako sam, a ne želim stalno pričati o tome. Ali ponekad imam potrebu govoriti o tome, izbaciti emocije i ono što me muči. Sve ovisi o trenutku.“

'Nogomet je moje sretno mjesto'

Kearns je karijeru započela u Liverpoolu prije nego što je 2024. godine prešla u Aston Villu. Ove sezone upisala je 11 nastupa u Ženskoj Superligi, a posljednji put igrala je 11. siječnja.

Trostruka engleska reprezentativka ciljala je nastup na Svjetskom prvenstvu sljedeće godine u Brazilu za ekipu Engleske i taj cilj joj je i dalje čvrsto u planu.

"Nogomet je moje sretno mjesto i sada sam ovdje, uzbuđena sam što sam tu i želim se nastaviti graditi i napredovati kako bih bila spremna za sljedeću sezonu“, dodala je Kearns i zaključila:

Sljedeća godina je velika, i moj plan dok sam bila trudna bio je izboriti mjesto u reprezentaciji za Svjetsko prvenstvo, i to se nije promijenilo. Sljedećih nekoliko mjeseci posvetit ću tome da se fizički i mentalno ojačam za veliku sezonu i pokušam izboriti mjesto u reprezentaciji. Shvatila sam da u životu postoji više od nogometa, ali sada ću uživati u svakoj minuti nogometa kao da mi je posljednja – jer je mogla biti.“

