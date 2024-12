Izbori za predsjednika Republike Hrvatske održat će se 29. prosinca. Državno izborno povjerenstvo odobrilo je kandidature osmero kandidata.

Kandidati su aktualni predsjednik Zoran Milanović, Dragan Primorac, Niko Tokić Kartelo, Marija Selak Raspudić, Ivana Kekin, Miro Bulj, Branko Lozo i Tomislav Jonjić.

Lino Červar, najuspješniji hrvatski rukometni izbornik svih vremena, jedno je vrijeme bio aktivan u politici.

U jeku svojih sportskih uspjeha s kojima je zadužio hrvatski rukomet i letvicu uspješnosti podigao na viši nivo, upleo se u politiku koja mu je donijela više štete nego koristi.

Krajem devedesetih godina postao je član HDZ-a, a 2003. godine ušao je u Hrvatski sabor. U razdoblju od 2003. do 2007. godine bio je zastupnik u petom sazivu Hrvatskog sabora.

Pošto je u to vrijeme bio medijski eksponiran zbog velikih rukometnih rezultata, tadašnji premijer Ivo Sanader ga je imenovao čelnikom podružnice u Istri. Ljudima se to baš nije svidjelo, a neki ga i danas gledaju kroz tu prizmu.

Porazgovarali smo s Linom na temu. Što očekuje od nadolazećih izbora?

"Moje osobno mišljenje je da ne dijelim stavove, govorim o sportu, ne o politici, nego sportu, ne dijelim stavove i razočaran sam stavovima izvršne vlasti o vrijednostima. Ja ne slijedim te vrijednosti. Bez obzira što sam bio u politici, ja sam imao uvijek svoj stav. Ima ga i dan danas i ne dijelim sustav vrijednosti koji se forsira danas. Ne dijelim te vrijednosti", kazao je za portal Net.hr Lino Červar i govori kako su njegove vrijednosti istina, pravednost i poštenje...

"To su za mene osnove svega i mog rada, naposljetku. Ljudi su mi svojedobno zamjeravali što sam bio u HDZ-u, ali što ljudi ne znaju, uvijek sam bio Lino, uvijek sam držao do svojih vrijednosti. Odupirao sam se uvijek svakom tko je sustav vrijednosti koje sam dobio od mojih roditelja, a koji su ga htjeli pogaziti ili okrenuti na drugi način. Uvijek sam bio svoj i ja sam sve pokazao svojim radom, kao što pokazujete vi i svi ljudi. Pedeset godina sam trener i da je naše društvo uređeno kako ja mislim bilo bi i meni i vama, svima nama mnogo bolje".

Nastavio je monolog Lino...

"Sve sam to pokazao kroz svoj rad, sve svoje vrijednosti koje sam naveo pokazao sam kroz svoj rad. Sad ću vam nešto reći.... često puta čujem da se citira uzoriti naš kardinal Alojzije Stepinac. To što ću sad reći je za mene ključno. Svi govore o Stepincu, ali nigdje nisam vidio da su pročitali nešto što je on zastupao, a što danas nema i to je glavni problem Hrvatske. Stepinac je rekao nema jake Hrvatske bez jake moralno zdrave i zadovoljne hrvatske obitelji, neovisno o nacionalnosti, ideologiji i svjetonazoru. A ja sam nezadovoljan. Pametnom dosta, to je to od mene na tu temu", zaključio je Lino Červar.

