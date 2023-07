Upravni odbor Hrvatskog rukometnog saveza (HRS) na sjednici održanoj 1. veljače za novoga je izbornika muške seniorske reprezentacije imenovao Gorana Perkovca (60), koji je na toj poziciji naslijedio smijenjenog Hrvoja Horvata.

Također, ukinuta je funkcija koordinatora struke pa ja samim time i Lino Červar razriješen te dužnosti, a na teniskom turniru u rodnom Umagu imao je što za reći u intervjuu za hrvatski radio.

"To je bio vrlo nesretni igrokaz koji mi se namjestio. No, ono što je najbitnije jest da imam potporu građana. Došlo je do pucanja odnosa. Bilo je tako. Branio sam sve one trenere koji vole posao i koji se u njemu usavršavaju", rekao je Červar pa dodao:

'Pitao sam premijera...'

"Trenutak kad sam se osjećao ugroženo jest kad se smatralo kako ne treba pobjeđivati sa strukom i njezinim znanjem, nego treba imati nekih drugih sredstava. To nisam mogao prihvatiti. Nisam mogao prihvatiti da me se želi minimizirati. To ne dam nikome jer smatram kako je poštovanje iznimno važno, za to sam se borio. Osnažilo me što ljudi razumiju što sam napravio", zastaje pa nastavlja:

"Najviše mi je žao što su oštećena djeca i treneri koji su mogli od mene naučiti. Smatram kako smo radili dobar posao s mlađim kategorijama za koje sam uveo novi sustav igre (proaktivnu igru) te su sve selekcije igrale isto. To smo bili unijeli od 2002. do 2008. godišta koja bi s tom igrom donijela rezultate, međutim, to je naglo prekinuto", priča novinaru HRT- a i nastavlja:

"Tražio sam odgovore od krovnih organizacija HOO-a, resornog ministarstva sporta i turizma, ali i premijera da mi ponude odgovor zašto se jednog od najtrofejnijeg trenera smjenjuje i to na dan kada se treba obilježiti 20 godina od osvajanja svjetskog zlata u Lisabonu", zaključuje Lino.