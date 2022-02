KAŠTEL JOHN TERRY / Legendarni engleski stoper zarađuje od nekretnina dok s obitelji živi u čistom luksuzu s kojim se rijetko tko može pohvaliti

John Terry ostat će upamćen kao jedan od najboljih braniča u povijesti engleskog, ali i svjetskog nogometa. Kao 15-godišnjak je stigao u Chelsea, gdje se zadržao sve do 2017. godine kada je otišao u Aston Villu i tamo zaključio svoju bogatu karijeru. Bio je dugogodišnji kapetan Chelseaja, ali i engleske nogometne reprezentacije. Za Plavce iz London skupio je preko 700 nastupa, a nakon igračke karijere okrenuo se poslu trenera. Trenutno radi kao trener mladih igrača u Chelseaju. No, nakon nogometa, okrenuo se i nekretninama, što ne čudi s obzirom na to da je kroz karijeru zaradio više od 45 milijuna eura. Puno je vremena uložio u obnavljanje i slaganje nekretnina gdje je zaradio još pokoji album. Engleski mediji da navodno priprema još jedan 'dvorac' za buduće kupce. Na imanju gdje trenutno živi s obitelji namjerava izgraditi još dvije kuće. Ovo su samo neke od njegovih vila u koje je uložio svoje vrijeme i novac, ali i na kojima je dobrano zaradio. Jednu od kuća prodao je Sultanu Omana za više od 18 milijuna eura!