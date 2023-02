LJEPOTICA JE REKLA SVOJE / Legenda Reala je donijela šokantnu odluku, javila se i njegova atraktivna supruga: 'Kraj nije onakav kakav ste zaslužili'

Sergio Ramos rekorder je po broju nastupa za Španjolsku, njih 180, a nakon što ga je novi izbornik Luis de la Fuente otpisao, odlučio je reći zbogom Furiji. Posljednji nastup branič PSG-a je imao u ožujku 2021. kada je dobio četiri minute protiv Kosova. Ukupno je u tih 180 nastupa zabio 23 gola, a od reprezentacije se oprostio objavom na Instagramu. "Došlo je vrijeme, vrijeme da se oprostim od reprezentacije, naše drage i uzbudljive Crvene. Jutros me nazvao sadašnji trener koji mi je rekao da on ne računa i da neće računati na mene, bez obzira na razinu koju mogu pokazati ili kako ću nastaviti svoju karijeru", poručio je bivši stoper Reala. Sada se oglasila i njegova prekrasna supruga Pilar Rubio, koja je prokomentirala cijelu situaciju: "Za mene on nije Sergio Ramos, on je moj partner, moj muž, moj prijatelj i otac moje djece. On je također jedan od najboljih igrača koji je španjolski nogomet ikada dao i primjer je profesionalizma, strasti i predanosti. Kraj nije onaj koji ste zaslužili, ali vaša priča s reprezentacijom ostaje zauvijek. Nezaboravno za mene i za mnoge. Hvala ti moja ljubavi. Ti si pobjednik", poručila je prekrasna Pilar.