Voditeljica se srušila usred prijenosa: 'Oprostite, stvarno mi je neugodno'

Voditeljica Laura Woods rekla je da je "dobro" nakon što je kolabirala dok je vodila televizijsku emisiju o prijateljskoj utakmici Engleske i Gane u utorak u Southamptonu.

Woods su uhvatili analitičari Ian Wright i Anita Asante u prvim minutama programa, nakon čega je ITV prešao na reklamu.

Kada se emisija vratila, kolegica Katie Shanahan preuzela je ulogu voditeljice i potvrdila da je Woods "pogođena zdravstvenim problemima", javlja BBC.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Woods je kasnije na Instagramu rekla da su joj medicinski djelatnici rekli da je najvjerojatnije riječ o virusu. "Opa, to je bilo malo čudno," napisala je.

"Ispričavam se što sam zabrinula sve, dobro sam. Samo trebam malo odmora i hidratacije."

Dodala je: "Stvarno mi je neugodno što se to dogodilo na televiziji, ali veliko hvala kolegama iz ITV-a koji su se stvarno brinuli za mene te Wrightyu i Neets koji su me uhvatili."

Hope Laura Woods is ok, well done for Ian Wright for being alert👏 pic.twitter.com/diuJ6sQPM8 — No Context Prem (@NoContextEPL) December 2, 2025

Njezin zaručnik, reality TV zvijezda Adam Collard, ranije je na društvenim mrežama dao nove informacije o njezinu stanju nakon što su obožavatelji izrazili zabrinutost...

"Laura je dobro i s pravim ljudima. Hvala svima na ljubaznim porukama," napisao je.

Tijekom poluvremena utakmice, Shanahan je također dodala:

"Kao što ste možda svi primijetili, Laura Woods se na početku programa osjećala loše. Želimo vas sve uvjeriti da je dobro. Svi joj šaljemo našu ljubav."

Woods, jedna od vodećih sportskih voditeljica u Velikoj Britaniji, redovita voditeljica emisija o muškom i ženskom nogometu na ITV-u i TNT Sportsu.

Također je radila kao radijska voditeljica na Talksportu.

POGLEDAJTE VIDEO: Talijanski velikan i biser Bijelih dogovorili uvjete: Evo što se čeka do konačnog transfera