DRAMA /

Voditeljica se srušila usred prijenosa: 'Oprostite, stvarno mi je neugodno'

Voditeljica se srušila usred prijenosa: 'Oprostite, stvarno mi je neugodno'
Foto: Philip Bryan/shutterstock Editorial/profimedia

Laura Woods srušila se usred prijenosa UŽIVO

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
3.12.2025.
3.12.2025.
7:13
Philip Bryan/shutterstock Editorial/profimedia
Voditeljica Laura Woods rekla je da je "dobro" nakon što je kolabirala dok je vodila televizijsku emisiju o prijateljskoj utakmici Engleske i Gane u utorak u Southamptonu.

Woods su uhvatili analitičari Ian Wright i Anita Asante u prvim minutama programa, nakon čega je ITV prešao na reklamu.

Kada se emisija vratila, kolegica Katie Shanahan preuzela je ulogu voditeljice i potvrdila da je Woods "pogođena zdravstvenim problemima", javlja BBC. 

Woods je kasnije na Instagramu rekla da su joj medicinski djelatnici rekli da je najvjerojatnije riječ o virusu. "Opa, to je bilo malo čudno," napisala je.

"Ispričavam se što sam zabrinula sve, dobro sam. Samo trebam malo odmora i hidratacije."

Dodala je: "Stvarno mi je neugodno što se to dogodilo na televiziji, ali veliko hvala kolegama iz ITV-a koji su se stvarno brinuli za mene te Wrightyu i Neets koji su me uhvatili."

Njezin zaručnik, reality TV zvijezda Adam Collard, ranije je na društvenim mrežama dao nove informacije o njezinu stanju nakon što su obožavatelji izrazili zabrinutost...

"Laura je dobro i s pravim ljudima. Hvala svima na ljubaznim porukama," napisao je.

Tijekom poluvremena utakmice, Shanahan je također dodala:

"Kao što ste možda svi primijetili, Laura Woods se na početku programa osjećala loše. Želimo vas sve uvjeriti da je dobro. Svi joj šaljemo našu ljubav."

Woods, jedna od vodećih sportskih voditeljica u Velikoj Britaniji, redovita voditeljica emisija o muškom i ženskom nogometu na ITV-u i TNT Sportsu.

Također je radila kao radijska voditeljica na Talksportu.

Laura Woods
DRAMA /
Voditeljica se srušila usred prijenosa: 'Oprostite, stvarno mi je neugodno'