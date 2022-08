Počelo je suđenje zvijezdi Manchester Cityja Benjaminu Mendyju zbog optužbi za seksualne napade. Sudi mu se u Chesteru, a jedna je od njegovih žrtava već otkrila stravične detalje njegovih gnjusnih ispada.

Nakon jednog od partyja djevojku je pozvao u svoju kuću, a potom ju je odveo do sobe i neimenovana žena je već tada shvatila da nešto nije u redu. Kada se ujutro htjela otuširati, dogodilo se ono najgore.

"Pokušala sam ga odmaknuti, ali on me je nastavio gurati. Skinuo je bokserice i držao penis blizu mene. Stalno je govorio : "Ništa se ne brini", prepričala je svoja tragična iskustva i nastavila:

Strašne optužbe

"Govorio mi je i stvari poput "bojiš li se", "ne mora te biti strah" - rekla je tužiteljica, koja je potom sudu objasnila kako ju je Mendy bacio na krevet poslije tuširanja i pokušao staviti u krilo dok se ona pokušavala pokriti ručnikom, govoreći mu "Stani i "ne".

Napadnuta djevojka kaže da ne zna kako se sve završilo, ali napominje da je izašla iz kuće i pozvala taksi.

Sada se oglasila druga žrtva i ispričala svoja iskustva s nekadašnjim francuskim reprezentativcem. Nepoznata 20-godišnjakinja otkrila je kako joj je na ulazu u kuću oduzet mobitel te je otkrila kako ju je napastovao u tri navrata.

Prijeti mu do 20 godina zatvora

"Osjećala sam se kao da mi je to najduži dan u životu. Tijelo mi je bilo napeto. Samo sam osjećala bol. Zgrabio je moju vaginu, imala sam donje rublje, ali sam doslovno osjetila kako me dira. To je trajalo nekoliko sekundi, a onda je napravio gestu kao da nešto liže. Isplazio je jezik kao da me želi lizati", priča.

Ispričala je i kako ju je nogometaš kasnije pitao zbog čega se ljuti, na što mu je poručila:

"Znaš točno zašto", nakon čega joj se Mendy ispričao i rekao kako ju nije imao namjere povrijediti.

"Ono što se meni dogodilo je ništa u usporedbi s onim što su druge žene prolazile. Znam to. On je predator koji žene izlaže riziku", zaključila je.

Mendyju prijeti pet do 20 godina zatvora.