OPASNO ZGODNA / Jedna od najzgodnijih srpskih sportašica nova je zvijezda Onlyfansa: 'Puno vas je pitalo...'

Jedna od najatraktivnijih srpskih sportašica odlučila je obradovati svoje fanove i pridružiti se stranici za odrasle. Nađa Milijančević (22), uspješna je u više borilačkih sportova, napravila je profil na Onlyfansu, a osim provokativnih fotografija i videa, to će biti i prilika za komunikaciju obožavatelja s njom. Nadja je svojedobno bila dvostruka europska prvakinja u juniorskoj konkurenciji, no to je bio tek početak njezine borilačke karijere. Privukao ju je MMA u kojem se i sama okušala, a svojedobno je potpisala i ugovor s BKFC-om, najprestižnijom organizacijom za boks bez rukavica. Nađa je najavila otvaranje profila na Onylfansu na svom Instagramu: "Budući da vas je puno pitalo, odlučila sam konačno napraviti svoj onlyfans profil. Klikni na poveznicu u biografiji za više ekskluzivnog sadržaja, privatne poruke sa mnom itd..".