Iznenada preminula 18-godišnja mlada atletičarka Mladosti: 'Pamtit ćemo njezin osmijeh'

Iva Jović, 18-godišnja atletičarka HAAK Mladost, iznenada je preminula, a šokantnu vijest u četvrtak je objavio njen matični klub. Samo nekoliko dana ranije nastupila je Iva na atletskom mitingu u dvorani Poljane u Mariboru, gdje je ostvarila i osobni rekord u skoku u dalj.

"Na posljednjem natjecanju, Iva se hrabro borila na terenu i skočila osobni rekord u dalju. Taj uspjeh izmamio je na njenom licu osmijeh veći nego ikad kojim je obasjala sve oko sebe. Upravo je osmijeh bio njen potpis i dar kojim nas je uvijek častila i koji je uvijek bio urezan u sve nas koji smo s Ivom bili bliski," napisali su iz HAAK Mladosti na društvenim mrežama.

Iako je u veljači trebala proslaviti 19. rođendan, njezin je život prerano prekinut. Iz kluba su naveli kako se i u najtežoj, životnoj borbi borila snažno i dostojanstveno, sve do samoga kraja. U emotivnoj oproštajnoj poruci poručili su kako vjeruju da će Iva zauvijek ostati njihova inspiracija i podrška, a njezin duh nastaviti živjeti kroz sve one koji su s njom dijelili sportski teren.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"U posljednoj bitci, ali onoj životnoj, borila se hrabrije i jače no ikada. Borila se hrabro do samog kraja, i sigurni smo, s osmjehom. Iva sada nastavlja trčati nebeskim ravnicama i obarati rekorde s osmijehom. Sada znamo da je ona naša najveća podrška gore s visina. A mi ćemo se njoj u spomen, za njeno dostojanstvo i čast, hrabro boriti na terenu koji smo s njom dijelili i hrabro boriti u bitkama većima od sportskih koje nam priprema život," riječi su kojima je Mladost zaključila oproštajnu objavu od Ive na svom Facebook profilu.

Posljednji ispraćaj Ive Jović održat će se u utorak, 20. siječnja, u krematoriju na Mirogoju, objavio je Hrvatski akademski atletski klub Mladost.

POGLEDAJTE VIDEO: Patrik Ćavar u 'Maksanovom korneru' otkriva nepoznate detalje koji će odjeknuti Hrvatskom, ali i šire