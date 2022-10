OVO JE VEĆ NAKARADNO / Kakva sapunica: Mauro Icardi nakon razvoda smijenio Wandu, a ona od njega traži milijun dolara

Kontroverzna argentinska menadžerica Wanda Nara objavila je prije koji tjedan da se razvodi od svog supruga i igrača kojeg zastupa, napadača PSG-a na posudbi u turskom Galatasarayu Maura Icardija. "Trenutno mi je jako teško uopće živjeti. Hvala na mojoj izloženosti i stvarima koje nadilaze medijska nagađanja. Bolje je da to saznate od mene. Nemam što objašnjavati i neću iznositi nikakve detalje o ovom razdvajanju. Molim vas, molim vas za razumijevanje, ne samo zbog mene, nego i zbog naše djece", objavila je Wanda na društvenim mrežama i tako potvrdila da se razvode. Turski mediji sada su objavili da je Mauro povukao prvi potez kojime se osvećuje Wandi - odlučio je da nakon razvoda ona više neće biti njegova menadžerica i otpustio ju je. No, Wanda to nije lagano prihvatila i sada traži milijun eura provizije koji joj navodno pripadaju za Maurov transfer u Galatasaray iz PSG-a.