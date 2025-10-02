Hajdukov trening prekinut zbog oštećenja krova: Igrači su bili u opasnosti!

Hajduk je danas odradio trening na glavnom terenu pred prvenstvenu utakmicu u Vukovaru, no završetak je obilježio pad krhotina leksana. U Splitu je ponovno zapuhala jaka bura, koja je otvorila staru ranu na krovu Poljuda, oštećenom još u prvom dijelu srpnja.

Iako je šteta tada sanirana, novi udari vjetra ponovno su uzrokovali padanje djelića leksana, što predstavlja sigurnosni rizik. Zbog toga će pristup glavnom terenu i tartan-stazi biti zatvoren sljedeća dva dana, dok alpinisti ne saniraju krov i stanje ne bude potpuno sigurno.

Podsjetimo, olujno nevrijeme pogodilo je Split u srpnju, grad je nakratko ostao bez struje, ulice su bile pod vodom, a najviše su stradali Poljud i Dioklecijanova palača.

