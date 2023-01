NIJE NI ON LUD / Grčki tenisač na Australian open pozvao predivnu glumicu i oduševio navijače

Četvrti tenisač svijeta, 24-godišnji Grk Stefanos Tsitsipas, treću godinu zaredom probio se do polufinala Australian Opena, pobijedivši u četvrtfinalu 21-godišnjeg Čeha Jirija Lehečku (ATP - 71.) sa 6-3, 7-6 (2), 6-4 za dva sata i 17 minuta. Nakon meča dao je zanimljivu izjavu teniskoj legendi Jimu Courieru: "Jedna od meni najdražih glumica je iz Australije, radi se o Margot Robbie. Bilo bi lijepo kada bismo je mogli vidjeti ovdje", kazao je Tsitsipas, a Courier ga je na to pitao: "Šalješ li ti to službenu pozivnicu Margot Robbie?" "Apsolutno!" kaže Tsitsipas koji je oduševio publiku. Kada pogledamo slike prekrasne Robbie, rekli bi da nema loš ukus Tsitsipas.