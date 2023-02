ŠOK ZA FANOVE / Georgina priznala što Cristiano nikada ne radi pa osramotila samu sebe

Cristiano Ronaldo započeo je avanturu u Saudijskoj Arabiji, gdje mu je priređen spektakularan doček nakon što je potpisao za Al-Nassr. Portugalac je stigao u Saudijsku Arabiju s partnericom Georginom Rodriguez i njihovo petero djece. Njih dvoje su od dolaska u centru pažnje na bliskom Istoku, pa je tako Georgina sada dala intervju u kojemu je otkrila detalje o njihovom životu, konkretnije o tome kako izgleda njihova prehrana. "Cristiano je stvarno fantastičan otac i najbolji mogući partner kojeg sam mogla zamisliti. Što ne radi? Pa, on nikada ne kuha. Nakon treninga samo želi da ga na stolu dočeka neko jelo. Puno toga ne jede i nije baš tako jednostavno napraviti mu što voli. Ponekad pojede nešto van svog menija, ali odmah ide naporno trenirati nakon toga", rekla je Georgina pa priznala da ona nikada ne kuha, već imaju drugu osobu kojoj je to posao: "Ni ja skoro nikada ne kuham. Imamo kuhara koji je zadužen za to. Zna što Cristiano želi i svi to poštujemo. Ponekad kuham onako za svoju dušu jela koja ja volim, a koja on baš ne voli ili ne jede. To ja i djeca radimo najčešće kada on nije u kući jer ne želimo to raditi dok je on s nama. Volim nekad i za njega skuhati jelo koje voli, ali najčešće to prepuštam našem kuharu."