Norveški golgeter Erling Haaland ove sezone briljira u dresu engleskog prvaka Manchester Cityja, kojemu se priključio prošloga ljeta, i prvi je strijelac Premierlige i Lige prvaka te je već porušio brojne rekorde, a čini se da tu ne namjerava stati te da će ih do kraja sezone porušiti još nekoliko.

Uz to što privlači ogromnu pažnju svojim sjajnim nastupima, Haaland je u fokusu javnosti i zbog ekstravagantnog stila života. On, naime, nosi šarenu odjeću i glomazne satove, a, kada nema utakmica, privatnim avionom odlazi na neočekivane destinacije.

Sada je Haaland privukao pažnju automobilom u kojemu se dovezao na trening. riječ je o skupocjenom Rolls-Royce Cullinanu, čija osnovna cijena iznosi 320 tisuća, a uz dodatne opcije taj iznos može biti puno veći.

No, to za Haalanda nije nikakav problem jer on taj iznos zaradi za, ni više ni manje, otprilike tri dana jer tjedno zarađuje oko 985 tisuća eura.

Ovaj Rolls Royce nije jedina skupocjena "pila" u Haalandovom vlasništvu. On u garaži još ima Audi RS 6 Avant i Range Rover Sport, a dok je igrao za Borussiju Dortmund u njemačkoj je vozio Mercedes-AMG GLE Coupe čija je cijena oko 100 tisuća eura.