Engleski reprezentativac i igrač Manchester Cityja, Phil Foden, trenutno je na odmoru u Grčkoj. Foden je na ljetovanje stigao u društvu obitelji i dugogodišnje djevojke Rebecce Coke.

Iako su tek stigli na odmor, Foden i njegova obitelj ubrzo se našla u središtu skandala. Naime, dok su napuštali plažu, Foden i njegova djevojka žestoko su se posvađali, a sve je snimio jedan od prisutnih kupača.

Britanski The Sun prenosi kako je došlo do svađe jer je Rebecca pogledala u Philov mobitel te je vidjela poruke od nepoznate djevojke. Rebecca nije dvojila te se na licu mjesta odlučila obračunati s popularnim nogometašem.

E moj Phile

"Misliš da sam ja budala? Nigdje ne možemo otići zajedno, ovakve stvari se stalno događaju", vikala je Rebecca dok je par napuštao plažu. Foden je cijelo vrijeme šutio te je bilo jasno kako je i sam svjestan da je pogriješio.

Prisutni su u čudu gledali prema zvijezdi Manchester Cityja te nikome nije bilo jasno što se točno događa. Jedan od svjedoka je engleskim medijima otkrio što se događalo, ali i zašto se Rebecca tako naljutila na Fodena.

"On je otišao plivati, a ona je uzela njegov mobitel. Svi smo vidjeli kada se ona naljutila zbog onoga što je vidjela na njegovom mobitelu. Bila je to velika svađa, čak ih je osiguranje moralo smirivati i razdvajati. Unosila mu se u facu, a on uopće nije reagirao. Bilo je jasno da ga je sram što to radi pred toliko ljudi", otkrio je svjedok.

Inače, Foden i Rebecca su već dugo godina zajedno te imaju i dvoje djece.