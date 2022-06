Vratar hrvatske U-21 reprezentacije Dominik Kotarski, samo nekoliko dana nakon što je Gorica otkupila njegov ugovor iz Ajaxa, ostvario je do sada najveći transfer u karijeri i potpisao je za grčkog velikana, PAOK.

Gorica je kupila Kotarskog za milijun eura prije nekoliko dana, a sada je on u transferu navodno od oko dva milijuna eura, s potencijalom da naraste do tri milijuna eura, prešao u PAOK, te je potpisao ugovor do 2026. godine.

"Prije svega želio bih zahvaliti predsjedniku Črnku, trenerima, igračima i svim ostalim zaposlenicima na ukazanoj prilici te ugodnoj i obiteljskoj atmosferi tijekom cijelog perioda provedenog u klubu. Gorica mi je omogućila napredak u nogometnom smislu i uvijek ću se rado prisjetiti tih godinu dana koliko sam proveo u klubu. Gorici i sad već bivšim suigračima želim puno sreće u nadolazećim sezonama", rekao je Kotarski po odlasku iz kluba.

Kotarski je inače, prema SofaScoreu, najbolje ocjenjeni vratar Prve HNL prošle sezone, imao je prosjek od 7.08, što je znatno bolje i od prvog vratara Vatrenih, Dominika Livakovića, koji je skupio tek 6.95.

PAOK je na društvenim mrežama predstavio Kotarskog i odmah se pohvalio njegovim sposobnostima, a poslali su poruku Gorici: "Ne brinite za Dominika! U dobrim je rukama".