KAKAV POGLED / Dekolteom na izvol'te djevojka iz susjedstva rasplamsala maštu: 'Ljetno i vrlo provokativno izdanje'

Maria Luisa Jacobelli talijanska je sportska voditeljica koja radi na Sport Mediasetu i DAZN-u. Kći je bivšeg direktora Tuttosporta Xaviera Jacobellija. U srpnju prošle godine za nju je završila noćna mora kada jer je uhićen njezin bivši dečko Francesco Angelini. On joj je nakon kratke veze napravio pravi pakao od života. "Dnevno sam primala 885 telefonskih poziva, čak kada sam i blokirala korisnika, zvao je s anonimnog broja. Poslao mi je i preko 600 e-mailova, a moja majka je primila preko tisuću telefonskih poziva", opisala je Maria kroz što je prolazila. Zanimljivo, Francescu to nije bilo prvi put da je optužen za uhođenje neke žene. Isto je napravio i u prosincu 2018. Iako je to sve iza nje, a njezin bivši je osuđen na dvije godine i četiri mjeseca zatvora, talijanska voditeljica ističe kako još uvijek nije povratila vjeru u muškarce, te trenutno razmišlja samo o poslu. "Laknulo mi je, ali još nisam povratila vjeru u muškarce. Sada su moji snovi samo profesionalni. Jednog dana voljela bih raditi na utakmicama Lige prvaka. Vidjet ćemo što nosi budućnost." Maria Luisa vrlo je aktivna i na društvenim mrežama, a pratitelje je počastila izdanjem s plaže u crvenoj haljini. "Kakav dekolte", napisao joj je jedan obožavatelj, dok je drugi dodao: "Prekrasna, ljetno i vrlo provokativno izdanje."