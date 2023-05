Seksati se ili ne prije utakmica, na velikim natjecanjima i u trenucima kad se treba biti maksimalno koncentriran i spreman na sportske izazove? Vječna je dilema o kojoj se rade studije, paneli, o kojoj raspravljaju stručnjaci, treneri i igrači...

Seks i masturbacija

Bivši golman Nice, Marseillea, Saint-Étiennea, PSG-a i Nantesa Jérôme Alonzo pričao je za ugledni France Football otvoreno o seksu i masturbaciji tijekom profesionalne karijere, s čime se sve susretao i kakve je sve savjete primao. Njegov intervju je jako zanimljiv i odjeknuo je u francuskim i ostalim stranim medijima. Naravno, tema je eksplicitna i tabu...

"Moji tadašnji suigrači su mi govorili da se ne seksam prije utakmice, da niti ne dirnem djevojku hehe… Treneri su nam stalno govorili da ne trebamo gubiti nivo testosterona prije utakmice, pa da samim time i da ne vodimo ljubav", počeo je razgovor Jérôme Alonzo i nastavio:

'Uvijek sam razmišljao o utakmici'

"Dan prije utakmice nikada se nisam htio seksati. Nekako sam uvijek razmišljao o utakmici jer sam bio zabrinut iz tisuću razloga i motiviran. Samo sam htio da me se ostavi na miru. Umjesto da maštam o ženama, gledao sam dokumentarce o kitovima na Antarktiku".

Govorio je Jérôme Alonzo o tome kako se suzdržavao od seksa…

"Mislim da sam u svakodnevnom životu prilično dobročudan čovjek, ali 24 sata prije utakmice čovjeku svašta dođe u glavu. A to, naravno, uključuje i seks. Zato sam uvijek više volio isključiti od svega, biti sam. Moje odbijanje da imam ženu pored sebe dan prije utakmice bilo je psihičko, a ne fizičko."

Osjetljiva tema

Novinari su Francuza pitali da li je masturbirao, pozivajući se na iskustva nekih nogometaša.

"Uf, to je osjetljiva tema, a ipak se svi naviknemo na nju jer mnogo vremena provodimo sami. Ponekad je potrebno da se oslobodite stresa pa to radite. Nikada mi nogometaši nismo razgovarali o tome među sobom, ali to se događa i ne smatram da je to nezdravo."

Otkrio je da je masturbacija česta i redovna pojava među nogometašima…

"Kada ste na pripremama dva ili više tjedna pred start sezone, mislim da je teško reći da nitko ne osjeti potrebu da se isprazni… Svatko tko kaže suprotno, taj vam ne govori istinu. Mi smo muškarci, imamo želje, potrebe, oslobađamo mnogo testosterona. Tokom priprema nismo bili u kontaktu sa ženama, pa smo morali masturbirati".

U nedjelju 28. svibnja od 20 sati ekskluzivno na PLAY Premiumu gledajte najveći FNC-ov event do sada koji će se održati Areni Zagreb! Ivan Erslan, Satoshi Ishii, Filip 'Nitro' Pejić, Ivica 'The Terror' Trušček i Marko 'Skull Crusher' Bojković samo su dio onoga što Vas očekuje!