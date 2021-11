ZATO JU JE MOLIO ZA OPROST / Da se razvela od Icardija, fatalna Wanda bi dobila vrtoglavu svotu novca

Argentinski nogometaš Mauro Icardi i njegova supruga i menadžerica Wanda skoro su raskinuli svoj brak prije par tjedana jer je on razmjenjivao poruke s argentinskom glumicom Marijom Eugenijom Suarez, poznatom kao 'China'. Fatalna Wanda je to otkrila i pretpostavila kako ju je Mauro prevario te je zatražila razvod. Prekid braka je bio jako blizu, svi su papiri bili potpisani, no onda se dogodio veliki preokret i Mauro i Wanda su se pomirili te ostali zajedno. Icardi je svoju suprugu molio za oprost, a sada je jasno i zašto - u slučaju rastave Mauro bi morao isplatiti Wandi vrtoglavih 70 milijuna eura jer ona ima skoro pa apsolutnu kontrolu nad njegovom imovinom. "Morao bi joj dati oko 70 milijuna eura. Ona kontrolira njegovu imovinu. Luksuzni automobili i nekretnine su u njenim rukama, a oni imaju sedam automobila i pet kuća u Italiji i Argentini", ispričala je argentinska novinarka Debora D'Amato u televizijskoj emisiji 'A la tarde'.