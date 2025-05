Legendarni član 'Showtime Lakersa' optužen za seksualno zlostavljanje maloljetnice

Byron Scott bio je legendarni košarkaš, a kasnije i trener, Los Angeles Lakersa u kojima je proveo sveukupno 14 godina (11 kao igrač, tri kao trener). Bio je član legendarne postave Lakersa s Magicom Johnsonom, Kareemom Abdul-Jabbarom i Jamesom Worthyjem koja je osvojila tri NBA prstena između 1985. i 1988., a zbog atraktivnog stila igre prozvani su 'Showtime Lakersi'.

Scott se sada ponovno našao u središtu javnosti i to zbog čina još iz 1987 otkriva Daily Mail. On je tada navodno silovao 15-godišnju djevojčicu u privatnoj srednjoj školi Campbell Hall School tijekom jednog događaja s Lakersima. Žrtva se sada oglasila po tom pitanju, a iako joj je ponuđeno da ostane anonimna, ona je to odlučila odbiti te se zna da je u pitanju Hayley Dylan.

Danas 64-godišnji Scott tada je bio u braku, a od supruge se razveo tek 2014. Njegova odvjetnica otkrila je za Daily Mail kako Scott ne poriče da je imao spolni odnos sa žrtvom, ali tvrdi kako je mislio da je ona u to vrijeme imala 18 godina.

U karijeri je još igrao za Indiane Pacerse, Vancouver Grizzliese i Panathinaikos. Kao trener bio je vrlo uspješan iako nikada nije osvojio naslov NBA prvaka. Čak je bio proglašen trenerom godine 2008. dok je vodio New Orleans Hornetse. Povukao se iz košarke nakon prekida suradnje s Lakersima 2016.

