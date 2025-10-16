opet u problemima /

Brazilska ljepotica otkrila prljave tajne zvijezde Real Madrida: 'Samo o tome razmišlja'

Foto: Alberto Gardin/imago Sportfotodienst/profimedia

Napadač Reala suočava se s nesigurnom budućnošću u Madridu

16.10.2025.
9:07
Sportski.net
Alberto Gardin/imago Sportfotodienst/profimedia
Brazilska manekenka Anna otkrila je neugodne detalje o svojoj komunikaciji s napadačem Real Madrida, Viniciusom Juniorom. Kako tvrdi, njihov odnos bio je iscrpljujuć jer je nogometaš, navodno, pričao isključivo o seksu.

„Rekla sam mu da sam sapioseksualka, volim razgovore koji imaju smisla. Ali on nije znao pričati ni o čemu osim o prljavim stvarima“, izjavila je Anna. Dodala je i da joj je Vinicius često slao eksplicitne fotografije.

Mladi Brazilac i ranije je bio u središtu pažnje zbog ljubavnih afera. Nedavno se javno ispričao influencerici Virginiji Fonseci nakon što su se razišli zbog njegove navodne nevjere. Vinicius je tada priznao greške i poručio da želi „početi ispočetka, bez laži i maski“.

 

 

Unatoč isprici, napadač Reala suočava se s nesigurnom budućnošću u Madridu – španjolski mediji nagađaju da bi klub mogao razmotriti njegovu prodaju već sljedećeg ljeta.

Real MadridVinicus Junior
Brazilska ljepotica otkrila prljave tajne zvijezde Real Madrida: 'Samo o tome razmišlja'