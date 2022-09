NASTAVAK DRAME / Novi udarac za legendu: Blatio je Jordana, a sada mu je njegov sin 'maznuo' bivšu

Legendarni košarkaš Scottie Pippen i njegova bivša supruga Larsa plijenili su puno pažnje posljednjih godina. Scottie je bio u braku s Larsom od 1997. pa sve do 2021. godine, a njihov razvod izazvao je brojne reakcije. Larsa je u to doba često viđena u društvu drugih muškaraca, a na društvenim mrežama je redovito objavljivala provokativne fotografije. Nedavno je Larsa viđena na intimnoj večeri društvu novog muškarca i to ne bilo koga - Marcusa Jordana, sina legendarnog Michaela Jordana, s kojim je Pippen žario i palio košarkaškim parketima 90-ih godina, kada su skupa kao igrači Chicago Bullsa osvojili šest naslova prvaka NBA lige. No, odnos između Scottieja i Michaela jako je loš. Za to je "glavni krivac" dokumentarac "Posljednji ples" o superuspješnoj generaciji Chicago Bullsa, čiji su bili obojica članovi, ali je film fokusiran na Jordana. to je Pippenu jako zasmetalo, što je i priznao: "Gledao sam kako sam ponovno degradiran, ići ću tako daleko i reći da je taj čovjek uništio košarku. Mike nije htio dodati, nije htio skakati i čuvati najboljeg protivničkog igrača. Htio je da se sve napravi za njega.Zato mislim da je LeBron James najbolji svih vremena. On radi sve i uključuje svoje suigrače." A sada kada se pojavila informacija da Jordanov sin zavodi njegovu bivšu, Pippen je ponovno ponižen.