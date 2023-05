ZAOŠTRILA KONKURENCIJU / Postala slavna zbog kazne koju je platila: Provokativnim izdanjima želi s trona maknuti Amerikanku hrvatskih korijena

Katie Sigmond je 20-godišnja Instagram i TikTok zvijezda, a svoju slavu stekla je na Onlyfans platformi: ''Ne žalim za tim nimalo, poslovno je to bila odlična odluka i zato mi je toliko dugo trebalo da odustanem od Onlyfansa.'' Na Instagramu ima 3.2 milijuna pratitelja, a na TiktToku 7.3 milijuna, što je ukupno više od 10 milijuna obožavatelja koje uveseljava provokativnim fotografijama. Katie često objavljuje videouratke na kojima ljude uči igranju golfa, što su mnogi prepoznali i počeli ju nazivati rivalom Paige Spiranac. U svijetu golfa posebno je postala poznata nakon događaja u listopadu 2022. godine, kada je udarila lopticu za golf u Grand Canyonu, a za to je kažnjena sa 285 dolara. Zasigurno je to za nju bila prava investicija, sada ima milijune fanova koji joj svakodnevno gledaju sadržaj koji objavljuje, ali i komentiraju : ''Često poželim biti palica za golf'', ''Prekrasna si'', ''Ti si 12 od 10!''