PRVA LIGA / Bivša nogometašica zvijezda OnlyFansa: 'Mnogi su me hejtali, govorili da se trebam sramiti, ali zarađujem više nego ikad'

Nekad ženska nogometna zvijezda Charltona, danas model na OnlyFansu, Madelene Wright, putem svog Instagram profila ponovno je zapalila maštu fanovima, pokazujući svoje tijelo, kojim mami muške uzdahe... "Nakon što sam dobila otkaz mislila sam o tome hoće li me tko ponovno htjeti u nogometnom klubu, ali na kraju mi je taj otkaz otvorio vrata u drugim industrijama", objasnila je Madelene Wright (23) za The Sun koja je nogometni teren zamijenila karijerom 'influencerice' na stranicama za odrasle... Sporna snimka na kojoj pije šampanjac u automobilu koštala ju je otkaza u Charlton Athleticu, a Madelene Wright u godinu dana je zaokretom u karijeri zaradila mnogo više nego u nogometu. Broj pratitelja joj je sa 60.000 na Instagramu premašio 300.000, ali nije izbjegla danas "popularne" trolove i hejtere. "Da, bilo je mnogo mržnje na društvenim mrežama, ljudi su mi govorili da bih se trebala sramiti i da više nikad neću igrati nogomet. To nije bilo lijepo, jaka sam osoba i mnogo me stvari 'ne dira', ali moram priznati da mi nakon ovog nije bilo svejedno." SunSport je razgovarao s Wright i o njezinom srceparajućem otkazu, strahu da neće iznevjeriti obitelji i prijatelje, kao i iskupljenju koje je postalo priča o uspjehu preko noći. "Moja nogometna karijera završila je skandalom, ali sada zarađujem 500 tisuća funti kao model na OnlyFansu", kaže zvijezda Instagrama Madelene Wright. Da, upravo tako... Igrom sudbine, skandal ju je doveo do zvijezde i karijere. Prošle godine, Madelene je donijela odluku da se prijavi na OnlyFans - internetsku stranicu koja kreatorima sadržaja omogućuje unovčavanje slika i videa od pretplatnika... "Nisam to htjela odmah raditi zbog reputacije koju nosi, ali kad sam pogledala pluseve i minuse i radila to godinu dana, znala sam da sam donijela pravu odluku. U godinu dana zaradila sam 600.000 eura, ne mogu lagati, to je potpuno promijenilo moj život. Sve se nekako brzo odigralo, da vam budem iskrena", objašnjava zanosna Wright. Nevjerojatno, zaradila je pravo bogatstvo otkako se pridružila kontroverznoj stranici - više od bilo koje profesionalne nogometašice danas. Međutim, otkrila je da još uvijek sanja da bude profesionalna nogometašica, godinu dana nakon što je dobila otkaz.