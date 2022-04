Pravi spektakl u utorak su nam priuštili Manchester City i Real Madrid u sklopu prve utakmice polufinala Lige prvaka. Domaći City na kraju je slavio s 4:3, ali putnik u finale najprestižnijeg natjecanja još uvijek je pod velikim znakom upitnika.

Na suprotnim stranama tako su se našli reprezentativni kolege i nekada veliki prijatelji, Kevin De Bruyne za City i Thibaut Courtois za Real. Da stvar bude bolja, veznjak engleskog prvaka postigao je prvi pogodak za svoju momčad, matiravši Courtoisa.

A cijela priča ima i svoju pozadinu. Belgijski dvojac nekada se često družio te su bili veliki prijatelji, ali je sve palo u vodu zbog jedne - žene. Caroline Linjen u to je doba bila u vezi s De Bruyneom, no to se ubrzo promjenilo…

Je li to bila osveta?

Jednom prilikom Caroline se našla u Madridu pa se odlučila u krevet odvući reprezentativnog kolegu svojeg dečka. Ubrzo se cijela situacija doznala te je veliko prijateljstvo puklo.

"Sumnjala sam da me vara s najboljom prijateljicom. Željela sam se osvetiti. Thibaut je bio fin prema meni, spremio je večeru za nas. Kevin mi nikada tako nešto nije napravio", rekla je djevojka zbog koje je puklo na relaciji De Bruyne - Courtois.

Iako dvojac i dalje zajedno igra u reprezentaciji, njihovi odnosi su zamršeni. Komuniciraju samo kada je to potrebno zbog posla, a da stvar bude bolja, Caroline nije u vezi ni s jednim od dvojice nogometnih zvijezda. Ona ima novog muža s kojim uživa u zajedničkom životu. De Bruyne je pak već godinama u braku te ima djecu, dok je Courtois u vezi s prekrasnom manekenkom.