LJUBAV JE LJUBAV / Atraktivna Larsa zavela je dečka kojeg je gledala dok odrasta: Iako sve upućuje na vezu, ona se brani

Legendarni košarkaš Scottie Pippen i njegova bivša supruga Larsa plijenili su puno pažnje posljednjih godina. Scottie je bio u braku s Larsom od 1997. pa sve do 2021. godine, a njihov razvod izazvao je brojne reakcije. Larsa je u to doba često viđena u društvu drugih muškaraca, a na društvenim mrežama je redovito objavljivala provokativne fotografije. Nedavno je Larsa viđena na intimnoj večeri društvu novog muškarca i to ne bilo koga - Marcusa Jordana, sina legendarnog Michaela Jordana, s kojim je Pippen žario i palio košarkaškim parketima 90-ih godina, kada su skupa kao igrači Chicago Bullsa osvojili šest naslova prvaka NBA lige. Larsa je praktički gledala Marcusa kako odrasta, a sada ga je "odvela u krevet". Ona još uvijek tvrdi da su samo prijatelji, ali snimke i fotografije koje su zabilježene poslednjih tjedana upućuju na suprotno. Očito joj se 17 godina mlađi Marcus jako sviđa, a moramo priztnati kako 48-godišnjakinja izgleda fantastično te ne čudi da se za nju "lijepe" muškarci gdje god da dođe.