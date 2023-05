Ona je zbog svog hvalisanja i razmetanja Ronaldovim bogatstvom zaradila mnoge podsmijehe i kritike. No, to očito Georginu uopće ne pogađa, jer i dalje inzistira na tome da je ona zaradila svoj novac. "Da, ne vole me mnogi, ne vole ni Cristiana, zavist će ih ubiti jer sam bogata", poručila je.