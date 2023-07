KAKO PROVOKATIVNO / Aleksandra se baš opustila na odmoru: Na sebi nosi samo minijaturne tange koje malo toga prepuštaju mašti

Aleksandra Ianculescu je 31-godišnja rumunjska bivša klizačica koja je 2018. sudjelovala na Zimskim olimpijskim igrama. Kako od sporta nije mogla dobro živjeti, a sanja nastup na Ljetnim olimpijskim igrama u Parizu 2024. u biciklizmu odlučila je prodavati golišave fotografije na OnlyFansu. "OnlyFans sam otvorilo u ljeto 2021. nakon što sam shvatila da su ljudi spremni plaćati za moje fotografije u bikiniju. Dala sam si mjesec dana da vidim kako će ići. Nisam željela da me se doživljava kao nekoga tko je poznat po prodaji 'fotki u bikiniju', s obzirom na to kako sam naporno radila kao sportašica, naporno učila kako bih se obrazovala i govorila više jezika. Nakon samo mjesec dana život mi se promijenio nabolje. Danas mi to pomaže da preživim, platim stanarinu, kupim namirnice i pokrijem račune za bicikl", otkriva Aleksandra pa dodaje: "Sada zarađujem manje jer nisam toliko aktivna ovo ljeto, ali sada uživam u punom treningu, priuštim si putovanja na mjesta na koja nisam ni sanjala da ću otići, kupujem bicikle iz snova, štedim za automobil iz snova i uživam na način da ne moram žrtvovati svoj sportski život da bih radila tri posla kako bih preživjela." Aktivna je i na društvenim mrežama, a pratitelje je počastila nizom fotografija s odmora. Na jednoj je pozirala u toplesu, a grudi je samo pokrila dugom kosom, dok je u prvi plan stavila guzu. Ništa manje provokativna nije fotografija iz bazena gdje je na sebi nosila samo minijaturne tange.