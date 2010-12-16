Lijepa Sara izazvala svađu u Realu

JOŠ TRI GODINE /
Objavljen prva verzija rasporeda za Los Angeles 2028: Jedna velika promjena
Prema pisanju španjolskih medija, u svlačionici Real Madrida došlo je do sukoba između Cristiana Ronalda i Ikera Casillasa, i to zbog Casillasove djevojke Sare Carbonero.
Naime, mlada i atraktivna novinarka javno kritizirala igru portugalskog reprezentativca te ga prozvala egoistom. To se Ronaldu nije svidjelo, pa je prigovorio svom suigraču.
Realova "jedinica" stala je u obranu svoje djevojke pa su između dvojice igrača pale teške riječi, a umalo i šake.