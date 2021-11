DOĐI TATI NA VRTULJAK / Zubac se poigrao s američkim gorostasima

Los Angeles Clippersi Ivice Zupca dobili su na svom terenu u LA-u jednu od najboljih NBA franšiza, slavne San Antonio Spurse legendarnog Gregga Popovicha 106-92. Najbolji hrvatski centar, Čitlučanin Ivica Zubac, odigrao je odličnu utakmicu. Počevši u petorci, kao i uvijek, za 31 minutu upisao je 8 poena i čak 13 skokova. Uz to je imao jednu asistenciju i 1 ukradenu loptu. Apsolutno je izdominirao pod košem. Bila mu je to druga najbolja utakmica u skokovima ove sezone, a u ovoj je bio najbolji skakač, prvo ime u skokovima i pod košem. Od toga je uzeo fantastičnih 6 ofenzivnih skokova. Bila je to još jedna dominantna partija hrvatskog igrača kojeg hvale na društvenim mrežama. Startni centar LA Clippersa, jednog TOP contendera u ligi, trenutno je na prosjeku od 9.8 poena, 7.8 skokova i 1.1 dodavanje po utakmici. Paul George je postigao 34 poena, pogodivši 12 od 13 slobodnih bacanja.