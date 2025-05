Trener Splićana stoji čvrsto na zemlji nakon velike pobjede: 'Kako nije bilo gotovo prije, nije ni sad'

Košarkaši Splita 'razbili' su domaći Dinamo u drugoj utakmici polufinalne serije prvenstva Hrvatske. Gosti su od početka izgledali moćno i agresivno i na kraju uvjerljivo slavili s ogromnih 88-55. Bila je to potpuna suprotnost u odnosu na prvu utakmicu u kojoj je Dinamo slavio s 86-82.

Splićani su jučer prezentirali daleko bolju obranu u odnosu na posljednjih nekoliko utakmica što je u komentaru utakmice spomenuo i njihov trener Veljko Mršić: "Protiv Alkara smo primili, i ovu zadnju utakmicu što smo pobijedili, preko 70 poena, u Sinju 83 poena, Dinamo nam je zabio 86 poena i imali smo neke sastanke i neke probleme riješili. To su bile momčadi koje su nam prije dva-tri mjeseca zabijale po 59- 60 poena. I eto, vratili smo se. Danas smo pokazali ono što treba za playoff utakmice da sve polazi od obrane. Obrana ti daje neku sigurnost i u napadu. Iako nismo u početku utakmice bili tečni fluidni. U tom napadu previše smo bili skupljeni. Nismo imali dobar dobru širinu. Skok u napadu nam je dao drugu, treću mogućnost. Mislim da smo ih imali devet u prvom poluvremenu i polako smo stjecali samopouzdanje. Opet smo bili jako dobri u šutu za tri poena i idemo dalje. Ovo je playoff. Kako nije bilo gotovo nakon prve tako nije ni sada gotovo jer Dinamo je dobra momčad i moramo biti na istom nivou, čak i bolje da da se plasiramo u finale."

Mršić je ustrajan u svom razmišljanju da ništa još nije gotovo i da treća utakmica u Splitu neće biti lak zadatak: "Kako bi pokojni Ćiro rekao kad sve ide izgleda dobro, treba raditi neki incident da bi se momčad galvanizira. Dobro smo odigrali danas, međutim, ne smijemo pomisliti da je gotovo jer kažem, s druge strane je dobra momčad. Znamo da je to zadnja utakmica ili je sezona završena ili idemo u finale i cilj nam je ići u finale."

Prvo ime Splićana jučer je bio Boris Tišma, on i Vito Kučić zabili su svaki po 17 poena. Nakon utakmice i Tišma je istaknuo agresivnost u obrani kao glavni adut Žutih: "Na kraju mislim da smo bili puno agresivniji u obrani, što nam je omogućilo lakše kontranapade i da jednostavno zabijamo puno lakše" - rekao je 23-trogodišnji igrač Splita."

Njegovu sjajnu partiju komentirao je i trener Mršić: "On se probudio, ajmo reći u zadnje tri-četiri utakmice. Ima konstantu. Bio je stvarno jedno vrijeme jako loše koncentriran, bez energije i kako je igrao sad ovu utakmicu čak i ovu prethodnu utakmicu u Splitu je bio među boljima. S njim sam isto, ima jedan ozbiljan ozbiljan razgovor. Dobro reagira nakon tih razgovora malo žešćih, ajmo reći ovaj. Međutim, kažem, on je dečko s dosta potencijala koji se nije ostvario u onoj mjeri u kojoj je očekivao. Možda je i to malo utjecalo na njega. Ovo je trenutno stanje i rekao sam mu da mora svaki dan na treningu davati sto posto od sebe i ići u svaki sprint. Svaki maksimalan skok i samo onda može napredovati ako stalno igra u nekom polu ritmu i trenira u polu ritmu, onda će biti i polu igrač."

Prvo ime Dinama jučer je bio Ivan Vučić s 14 poena, no 28-godišnjak je isključen sredinom posljednje četvrtine zbog skupljenih pet osobnih greški. Zbod kratke klupe Zagrepčana, to je praktički bio prvi pravi odmor koji je dobio u ovom doigravanju budući da gotovo u svakoj utakmici igra punu minutažu. On tvrdi kako unatoč tome nije umoran:

"Na ovakvim utakmicama nema umora. Adrenalin je velik. Bitne su utakmice. Zbog ovakvih utakmica se trenira i igra. Mislim da što se tiče umora, to treba ostati sa strane." - u najavi odlučujuće treće utakmice kaže kako za Dinamo pritiska nema: "Mislim da je puno veći pritisak na njima. Mi smo ušli u polufinale, što je bio naš cilj. Ovo je sad sve velika nagrada. Nemamo puno za izgubiti. Mislim da možemo samo dobiti u idućoj utakmici." - zaključio je.

