Veliko priznanje za legendu hrvatske košarke. Našao se u posebnom društvu

U Zagrebu je u prisustvu brojnih osoba iz sportskog, društvenog i političkog života Zagreba i Hrvatske dodijeljena Nagradu za doprinos razvoju sportske kulture i društvene tolerancije Vladimir Beara, a ovogodišnji je dobitnik proslavljeni košarkaš Dino Rađa.

Nagradu je ustanovilo Sportsko rekreativno društvo Srba u Hrvatskoj, a dodjeljuje se istaknutim pojedincima iz sporta koji su tijekom života i svoje sportske karijere zagovarali toleranciju, nenasilje i ravnopravnost u sportu i društvu, a svoje ishodište nagrada ima u medijskoj kampanji Govor tolerancije. "Svaka nagrada koju čovjek dobije među četiri milijuna ljudi, velika je. Ovo je valjda prvi put da sam dobio neku nagradu, a da ništa posebno nisam napravio. Jednostavno se trudim ponašati kako su me naučili roditelji, učitelji, treneri. Nikad se neću po tom pitanju promijeniti", rekao Rađa nakon što je primio priznanje.

Prethodne tri godine Nagradu Vladimir Beara dobili su nogometni trener i izbornik Miroslav Ćiro Blažević, najuspješniji svjetski vaterpolski trener i izbornik svih vremena Ratko Rudić, te istaknuti rukometni trener i izbornik Nenad Šoštarić.

