Novi osvajač Eurolige s Anadolu Efesom, jedan od najboljih igrača hrvatske košarkaške reprezentacije Krunoslav Simon, otpao je Veljku Mršiću za olimpijski kvalifikacijski turnir u Splitu.

Ruptura mišića

Prema pisanju Sportskih novosti, Simon je ozlijedio mišić u prvom poluvremenu finale Eurolige odigranom u nedjelju, odigrao je s tom ozljedom pod adrenalinom i vruć cijelo drugo poluvrijeme protiv Barcelone.

Liječnici u Istanbulu su, nakon što je mišić splasnuo, procijenili da Simon neće moći trenirati sljedećih četiri do šest tjedana.

Mršić: 'Bit će spreman Kruno za Tokio'

"Neopisivo mi je žao jer sam želio igrati u Splitu i pomoći da se plasiramo u Tokio. Još za vrijeme utakmice protiv Barcelone osjetio sam da to s mišićem nije dobro, ali sam se stvarno nadao do zadnjeg trenutka da stvar nije toliko loša. Međutim, kad sam shvatio da niti nakon pet dana stvar s mišićem ne ide na nabolje, shvatio sam da sam u problemu", izjavio je Kruno Simon koji je odmah o svemu izvijestio Veljka Mršića, kojega optimizma nije napustio i koji je na to rekao kako će Kruno biti spreman za Tokio.