Košarkaši Anadolu Efesa osvojili su naslov europskog prvaka, oni su u finalu završnog turnira u Koelnu svladali Barcelonu sa 86-81 (15-22, 24-14, 26-22, 21-23).

Anadolu Efes su do povijesnog uspjeha predvodili Vaslije Micić sa 25 i Shane Larkin sa 21 košem, dok je hrvatski reprezentativac Krunoslav Simon za 28:31 minuta provedenih u igri ubacio četiri poena (šut za dva 2-4, trica 0-3) uz tri skoka, dvije asistencije i jednu osvojenu loptu. Kod Barcelone najučinkovitiji su bili Cory Higgins sa 23 i Kyle Kuric sa 18 pogodaka, dok je Brandon Davies dodao 17 ubačaja uz 11 skokova.

Iako je Barcelona bolje krenula u susret te početkom druge četvrtine imala i 10 koševa prednosti (25-15), Anadolu Efes je već do poluvremena stigao do prednosti (39-36), a trećoj se četvrtini odvojio na najvećih 10 razlike (65-55).

Nisu se predavali

No, Barcelona se nije predavala te je četiri minute prije kraja stigla do poravnanja na 72-72. Ipak, turski je sastav u svojim redovima imao raspoložene Vasilija Micića i Shanea Larkina koji su efektnim prodorima pod obruč i polaganjima odveli Anadolu Efes do prednosti 83-76 pola minute prije kraja.

Ovo je prvi naslov europskog prvaka za Anadolu Efes do kojega je stigao u svom drugom nastupu u finalu, prije dvije godine je izgubio od moskovskog CSKA.

Barcelona je, pak, ostala na dva osvojena naslova (2003, 2010) i nakon svog osmog nastupa u finalu.

Ranije u nedjelju treće je mjesto zauzeo Armani Exchange 83-73 (20-23, 20-11, 20-23, 23-16) pobjedom protiv CSKA. Vladimir Micov i Sergio Rodriguez ubacili su po 14 koševa za Armani, dok je Tornike Šengelia postigao 18 poena za CSKA.