Miro Bulj u navijačkoj ludnici: Povijesni uspjeh Alkara slavio se u neviđenim scenama bez imalo susprezanja

No, Alkar je do kraja trećeg perioda opet došao do prednosti, ali je ona bila minimalna (50-49) uoči zadnje četvrtine. Obje su momčadi u posljednjih deset minuta osnovnog dijela utakmice bile prilično neefikasne pa je košem Josipa Sobina na 1:17 minuta prije kraja Cedevita izjednačila na 58-58.