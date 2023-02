Bojan Bogdanović igra najbolju sezonu u karijeri. Za svoje Detroit Pistonse prosječno ubacuje 21.5 poena po susretu, a pritom hvata i 3.6 skokova te dijeli 2.6 asistencija. Iako su mnogi očekivali da će napustiti mlade Pistonse koji su u rebuildu, Babo je i nakon prijelaznog roka ostao u Motor Cityju.

Gotovo svaki susret je najbolji strijelac Pistonsa, a mnogi su ga očekivali u dresu Los Angeles Lakersa ili pak Milwaukee Bucksa. Ipak, to se nije dogodilo te će Babo odraditi cijelu sezonu u dresu Pistonsa. A naš Babo je razgovarao s popularnim Mundo Deportivom te je pričao o svojoj karijeri, ali i planovima za budućnost.

"Nisam bio ni svjestan toga, momčadi su pregovarale, ali to nije bilo u mojim rukama. Odluka Detroita je bila da me zadrže. To mi je značilo, vidjeti koliko me vole, pa ćemo vidjeti što će biti sljedeće godine. Ima prostora za plaće, nadam se da ćemo biti puno bolji nego ove sezone", komentirao je Babo za Španjolce činjenicu da ostaje u Detroitu.

Opširni intervju

Otkrio je i kako mu teško padaju porazi s novom momčadi, a potom je otkrio i tajnu uspjeha u NBA ligi.

"Samo budi svoj. Svaku utakmicu shvaćam vrlo ozbiljno, dajem sve od sebe i sada sam prvi izbor, pogotovo otkako nema Cunninghama zbog ozljede. No, u ovoj fazi karijere želim uspjehe momčadi, a ne dobre brojke za sebe. Nadam se da ćemo sljedeće sezone biti bolji", otkrio je.

Potom su ga Španjolci upitali koja bi pravila donio iz Europe u NBA i obrnuto. Babo je otkrio da bi volio da se utakmice svugdje igraju 48 minuta te bi u Europi uveo pravilo tri sekunde u obrani. Mundo Deportivo ga je upitao "bi li volio da se ta pravila primjenjuju u Europi, ako ponovno tamo zaigra", a Babo je ispalio:

"Mislim da više neću igrati u Europi (smijeh). Da, volio bih da se to dogodi, ali nije me briga. Sviđa mi se ova debata, to je drugačija košarka, mentalitet u Europi je potpuno drugačiji od ovog ovdje. Svaka se utakmica igra na maksimum", rekao je.

Teški dani za Hrvatsku

Otkrio je kako bi Real Madrid i Fenerbahče bile dvije momčadi za koje bi volio zaigrati ako se vrati u Europu, ali je dodao kako mu to nije plan. Pričao je o svojim počecima u Realu, gdje je došao kao 16-godišnjak. Ispričao je i kako su na njegovu odluku da dođe u Kraljevski klub, a ne u Barcelonu, utjecali bivši hrvatski reprezentativac Marko Tomas i trener Maljković.

Potom je uslijedilo pitanje koje zanima cijelu Hrvatsku javnost. Babo je u rujnu rekao da više neće igrati za Hrvatsku, a Španjolci su ga pitali hoće li promijeniti svoju odluku.

"Moja situacija je na istoj točki kao i prošlog ljeta. Mislim da se to neće promijeniti", otkrio je. Potom je progovorio i o problemima Hrvatske.

"Uvijek imamo problema s ozljedama. Cijeli život to živim, nikad nismo imali najbolje igrače. Pretpostavlja se da s dobrim igračima moramo nešto napraviti, ali pitanje je za milijun dolara, zašto ne možemo. Trebali smo biti bolji, ali ne znam što bi rekao, ozljeda je uvijek bilo", zaključio je.

Babo je godinama bio nositelj naše reprezentacije i najbolji igrač, ali nažalost nikada nije uspio otići korak dalje s Hrvatskom. S obzirom na situaciju u sportu, to ne čudi, ali ostaje žal što nismo iskoristili godine tako dobrog igrača, košarkaša koji je mijenjao svoj stil igre samo radi Hrvatske, igrača koji je dao sve za "sveti dres". Još davne 2010. Babo je zaigrao za Hrvatsku, a od tada je bio na svim velikim natjecanjima reprezentacije. Na posljednjem natjecanju gdje je Hrvatska izgledala donekle funkcionalno, Olimpijskim igrama 2016. godine, Babo je bio najbolji strijelac turnira s 25.3 poena u prosjeku.