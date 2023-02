Završio je još jedan prijelazni rok u NBA ligi, a posljednji dan, takozvani 'trade deadline day', bio je kaotičan. Trebalo bi nam neko vrijeme da se prisjetimo kada je posljednji put bilo ovako prometno. Popularni Adrian Wojnarowski i Shams Charania imali su pune ruke posla, a daleko najviše su odjeknule 'bombe' iz Brooklyn Netsa, koji su potpuno odustali od svojeg 'supertima' te su se okrenuli novom rebuildingu.

Kyrie Irving je zatražio razmjenu, a Netsi su mu to omogućili te su ga poslali u Dallas Maverickse za Spencera Dinwiddieja, Doriana Finneyja-Smitha i nekoliko izbora na draftu. Posljednji dan prijelaznog roka Netsi su Kevina Duranta poslali u Phoenix Sunse te su za to dobili svestranog Mikala Bridgesa, Camerona Johnsona te četiri izbora prve runde na draftu, jednu zamjenu pickova te dva izbora u drugoj rundi. Sunsi su žrtvovali budućnost kako bi napali titulu prvaka, a taman kada su se hrvatski obožavatelji košarke poveselili, stigao je novi šok.

Uz Chrisa Paula, Devina Bookera i DeAndrea Aytona te novopridošlog Duranta, Sunsi su postali jedni od favorita za osvajanje prstena, što bi značilo da bi nagradu za svoj trud, patnju i bol koje je pretrpio u NBA ligi napokon dobio naš Dario Šarić. No, Šiši je ponovno bio žrtva okrutnog posla zvanog NBA. Sunsi su odlučili razmijeniti našeg košarkaša za Dariusa Bazleyja u Oklahoma City Thunder. Nisu to pretjerano dobre vijesti za našeg Darija, koji se ponovno našao u okrutnim raljama NBA lige, ponovno je prožvakan i ispljunut, ali Šiši je više puta pokazao da se može oporaviti od takvih šokova. Sunsi su htjeli uštedjeti na njegovom ugovoru i ponovno je razmijenjen i to u ekipu, koja ovako na prvu, ne treba usluge našeg košarkaša.

San u Phili pa šok i borba

Prisjetimo se samo njegovih početaka u NBA ligi. Nakon što je osvojio Euroligu za mlade, gdje je bio i MVP, a potom senzacionalno vodio Cibonu do titule prvaka ABA lige, Šiši se okušao i u Europi pa je dvije godine nosio dres Andalou Efesa. Navijači u Philadelphiji su već bili u strahu da Šarić nikada neće otići 'preko bare', ali Dario je otišao u 76erse i u kratkom roku osvojio srca jednih od najoštrijih navijača u NBA ligi. Svojim je zalaganjem i košarkaškim IQ-om osvojio Philu, navijače, suigrače i stručni stožer. Na kraju je bio u žestokoj borbi za nagradu Rookie of the year, odnosno za najboljeg novaka u ligi, ali je, prema mnogima nepravedno, tu nagradu uzeo Malcom Brogdon.

Bilo kako bilo, Darijeva budućnost u NBA ligi izgledala je svijetlo. Dobro se uklapao u mladu momčad Phile koju su predvodili Joel Embiid i Ben Simmons. Mnogi su im predviđali borbu za naslov kroz koju godinu, ali su u Philadelphiji odlučili ubrzati taj proces te je miljenik navijača, The Homie kako su mu tepali, žrtvovan za dolazak superstara Jimmyja Butlera. Šiši je razmijenjen u hladnu Minnesotu i nije krio koliko ga je to uzdrmalo, pogotovo kada uzmemo u obzir da je sezonu prije odradio svoju najbolju godinu u ligi i do danas. Ubacivao je 14,6 poena, hvatao 6,7 skokova i dijelio 2,6 asistencija po utakmici, a iza linije za tri je imao sjajnih 39% uspješnosti.

U Timberwolvesima se nije odmah snašao: Drugačiji način igre, partner pod košem Karl Anthony-Towns potpuno je drugačiji igrač od Embiida, ali se Šiši uspio konsolidirati te je na kraju odradio respektabilnu sezonu. Prosječno je ubacivao 10,5 poena i hvatao 5,5 skokova po utakmici. Šiši je htio veću ulogu u momčadi, a u Minnesoti mu nisu bili spremni to pružiti pa je razmijenjen u Phoenix Sunse za Jarreta Culvera. Došao je Šiši na svoje, u toplije krajeve na koje je navikao i činilo se da će napokon naći svoje mjesto pod suncem u Sunsima. Imao je Šiši važnu ulogu na klupi Sunsa, a njegov trud došao je na naplatu sa sjajnom sezonom Phoenixa, koji je iznenadio sve i 2021. godine stigao do finala NBA lige.

Finale i teška ozljeda

Bili su hit momčad lige, Dario je ponovno postao 'fan-favorite', a onda je uslijedila strašna ozljeda i to u prvoj utakmici finala protiv Milwaukee Bucksa. Šiši je pretrpio ozljedu ligamenata u koljenu, uspio je čak istrčati u obranu, u svojem stilu, borbeno, prije nego što je otišao na klupu, a na kraju u svlačionicu. Sezona je za njega bila gotova, nažalost, i ona nakon finala. Dario je morao na operaciju te je izgubio cijelu sezonu. Navijači i suigrači su ga oplakivali, ali mi smo vjerovali da se Dario može vratiti. Uvijek je bio borac, njegov karakter je neupitan pa smo se nadali da će kad-tad uhvatiti staru formu i postati važan kotačić Sunsa.

Vratio se ove godine, prvi put je na košarkaške terene istrčao u dresu hrvatske reprezentacije i vidjelo se da mu fali minuta i igre, ali je Šarić fizički izgledao sjajno. Nije bilo viška kilograma, bio je jak, velik pa su se svi ponadali kako su to dobre naznake Šišijeva povratka. Nije mu bilo lako, nimalo, prvo je s Hrvatskom doživio debakl na EuroBasketu, a po povratku u NBA nije dobivao minute. No, zbog čestih ozljeda i rotacija, Monty Wiliams je dao priliku našem Dariju, koji je odigrao nekoliko sjajnih utakmica. Upisao je 19 poena, devet skokova i sedam asistencija u pobjedi nad Golden State Warriorsima kada su Sunsi bili bez svih svojih najboljih igrača, Charlotte Hornetsima je ubacio 19 poena uz osam skokova, dok je protiv Boston Celticsa imao 14 poena i 13 skokova. Činilo se kako je napokon uhvatio formu, a dolaskom Kevina Duranta pisac ovih redaka, kao i mnogi drugi, ponadao se da će Šiši ponovno imati priliku zaigrati u velikom finalu.

No, to se nije dogodilo, a Šiši je završio u momčadi kojoj je borba za naslov u planu, ali tek za koju godinu. Kao i kada je odlazio iz Phile, za njim su "plakali" navijači, no to ga neće vratiti. Šiši je ponovno žrtva okrutnog posla, a to jasno govori i izjava njegovog donedavnog suigrača Bismacka Biyomba koji nije niti znao da je njegov prijatelj razmijenjen.

"Zajedno smo trenirali dan prije. Nisam znao da su ga razmijenili. Mislio sam da je sve gotovo i da su dečki još uvijek na okupu. Kada sam ulazio u autobus netko mi je viknu: 'Jesi se čuo sa svojim prijateljem? Na putu je prema aerodromu'". Biyombo je ukratko opisao kako to izgleda u NBA ligi: Danas jesi, sutra nisi.

Što dalje?

Oklahoma je u žestokom rebuildingu: Već nekoliko sezona razmjenjuju svoje role-playere za hrpu izbora na draftu, a pritom sve grade oko sjajnog Shaija Gilgeousa-Alexandera. Polako razvijaju svoje mlade zvijezde i pobjede ih ne zanimaju pretjerano - dapače. Ne bi se bunili da ponovno imaju neki visoki izbor na draftu. O kako mladoj momčadi se radi jasno pokazuje podatak da je Šiši trenutno najstariji igrač u momčadi s 28 godina… Oklahoma igra modernu, brzu, trkačku, "mladenačku" košarku, u kojoj se Dario previše ne uklapa, barem onako na prvu.

E, sad… Što čeka našeg Darija u Oklahomi? Niz je mogućih scenarija: Dario može postati dio rotacije, a svojim zalaganjem, trudom, asistencijama i vanjskim šutom može pomoći svakome tko mu da priliku, Oklahoma ga može otpustiti pa mu tako pružiti priliku da zaigra za neku momčad koja je ozbiljnija u borbi za naslov ili pak može završiti u Europi. Mnogi će navijači reći da je to pravi potez, ali mi se ne bismo složili. Vjerujemo da Dario s onime što pruža na terenu može i mora igrati u NBA ligi. Može pokrivati pozicije krilnog centra i centra, njegova košarkaška inteligencija nikada nije bila upitna, kao ni upornost i zalaganje. Vanjski šut je doveo na dobru razinu, čak i sjajnu za centra, a pregled igre koji posjeduje nema puno velikih igrača u NBA ligi.

"Dario je jedan od najboljih igrača uz kojeg možete igrati. Iznimno je pametan na terenu, uvijek ima dobre odluke i sjajan je suigrač. Često uzimamo zdravo za gotovo ono što nam on pruža", govorio je Chris Paul o našem Šišiju, a kada to govori jedan od najboljih playmakera u povijesti o vama, to puno znači.

Nema straha

Odluči li se Oklahoma otpustiti Darija, zainteresiranih ne bi trebalo nedostajati. Ovih se dana spominjao interes Miami Heata s kojim bi Šarić igrao play-off te bi čak bio i u ozbiljnijoj konkurenciji na istoku, a jasno je kao dan da im fali košarkaša pod košem. Slična situacija je i u Phili, koja nema ozbiljnu zamjenu za Embiida i kada on nije na terenu momčad izgleda znatno lošije. Tko zna, možda se povuku neki potezi pa The Homie ponovno dođe u 'Grad bratske ljubavi', grad koji ga obožava i zaziva njegov povratak od trenutka kada je prvi put otišao. No, to su samo maštarije za sada, maštarije čovjeka koji je ponosan vlasnik Darijeve 'devetke' iz Phile.

Ipak, valja istaknuti i kako bi Dario mogao dobit priliku u Oklahomi. Suprotno očekivanjima, Thunderi ove sezone igraju jako dobro te su u borbi za play-in turnir. Iako su na 12. mjestu na zapadu, od desetog mjesta koje vodi u play-in turnira dijeli ih doslovno jedna pobjeda, dok ih od šestog mjesta dijele četiri. S omjerom od 26 pobjeda i 28 poraza, Oklahoma bi se vrlo lako mogla 'ugurati' u play-off, pogotovo kada uzmemo u obzir da je posljednji dan prijelaznog roka oslabio i Utah Jazz koji su mjesto iznad njih. Šarićevo iskustvo igranja velikih utakmica, ali i njegov karakter koji su obožavali svi suigrači i navijači, gdje god igrao, mogao bi biti od velike koristi za mladu momčad Oklahome, tako da niti tu opciju ne treba potpuno zaboraviti. Valja dodati kako je Thundere napustio Mike Muscala, visoki igrač sa sjajnim šutom, koji se jako dobro razumio sa Shaijem. Šiši pruža puno više od Muscale, a vjerujemo i kako bi brzo uspostavio vezu s prvim igračem Thundera.

Kako god se na kraju završilo, vjerujemo da će se Dario dočekati na noge i ponovno naći svoje mjesto pod suncem, daleko od Sunsa. Šiši je uvijek bio borac, tako da ne sumnjamo da će se ponovno naći u franšizi koja će cijeniti njegove kvalitete, kojih ima napretek. Na kraju krajeva, pa tek mu je 28 godina.