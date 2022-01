Prošlo je točno dvije godine otkako nas je napustio jedan od najboljih košarkaša u povijesti - Kobe Bryant.

Dan koji će pamtiti svi obožavatelji košarke, ali oni kojima loptanje pod obručima nije najveća strast, nažalost, ne po dobrome.

Svijet je ostao bez legende koja je inspirirala ljude na, i van košarkaških dvorana. Svojom je voljom i predanošću iz godine u godinu dokazivao što je sposoban napraviti, ne samo on, nego bilo tko na svijetu.

Trebao je to biti let kao i svaki drugi

Tog kobnog 26. siječnja 2020. godine Kobe se ukrcao u helikopter u kojem su bili i njegova kći Gianna, pomoćna trenerica njezine momčadi Christina Mauser, John i Keri Altobelli te njihova kći Alyssa, Sarah Chester i njezina kći Payton te naravno pilot Ara Zobayan.

Nije to bio prvi put da Kobe putuje helikopterom; često je to radio još kao igrač, a istim je prijevoznim sredstvom stigao i na svoju posljednju utakmicu u karijeri 2016. godine. No, tog kobnog dana u okolici Los Angelesa bila je gusta mogla i iznimno loša vidljivost, ali je pilot svejedno odlučio poletjeti.

Kasnije je objavljeno preko 600 stranica izvještaja o nesreći te je ustanovljeno da Zobayan nije smio poletjeti taj dan. Letio je prema oblacima, umjesto da ide iznad njih, a veliku krivicu snosi i kontrola leta. Navodno je jedan od zaposlenika završavao sa smjenom zaboravio napomenuti kolegi da će helikopter u kojem se nalazio Kobe poletjeti.

Mamba Mentality

Zbog magle i loše preglednosti, pilot je odlučio ići okolnim putem i to baš preko planinskih terena. Ubrzo je došlo do udara i helikopter je pao na brdu Santa Monica. Svi putnici su poginuli, a svijet je zavijen u crno.

Mnogi se prisjećaju tog dana, slično kao i autor ovog teksta, kao da ih je napustio netko puno bliži, netko iz obitelji. Kobe je bio ikona i legenda koja je svojim predstavama na terenu i svojim mentalitetom obilježio mnoge živote, a ne moram ni napominjati da ga većina nije poznala. Ipak, toliko je značio svijetu sporta, ali i onom svijetu van košarkaških terena.

Kobe je rođen u Philadelphiji 1978. godine, a neko je vrijeme živio i u Italiji gdje je njegov otac igrao košarku. Tamo je Kobe razvio ljubav za nogometom i postao strastveni obožavatelj AC Milana.

Preskočio je fakultet te je kao dječarac iz srednje škole otišao izravno na NBA draft, a tamo su ga kao 13. izbor odabrali Charlotte Hornetsi. Ipak, za njih nikada nije zaigrao jer su Los Angeles Lakersi odlučili mijenjati srpskog centra Vladu Divca za Bryanta i ostalo je povijest.

Ispisao povijest

Iako je u jednom trenutku karijere čak i razmišljao o odlasku iz Lakersa, ostao je doživotno u ljubičasto-zlatnom dresu te je ispisao košarkašku povijest.

U pet je navrata bio prvak NBA lige, a dva puta i MVP finala. 2008. godine bio je MVP lige, a u 18 navrata je bio izabran u All-Star petorku najjače lige svijeta. Jedini je igrač u povijesti NBA lige kojem je jedna momčad umirovila dva broja - 8 i 24.

2006. godine protiv Toronto Raptorsa ubacio je 81 poen, nešto što se ne pamti od davnina i dominacije Wilta Chamberlaina, a sa svojih 33,643 poena u karijeri jedan je od najboljih strijelaca u povijesti, točnije četvrti je na vječnoj ljestvici iza LeBrona Jamesa, Karla Malone i za sada nedodirljivog Kareema Abdula-Jabbara.

Kakvog je mentaliteta igrao u NBA ligi od 1996. do 2016. godine, tako je i završio. U posljednjoj utakmici karijere, 'izrešetan' ozljedama, Kobe je ubacio 60 poena protiv Utah Jazza te se u svom stilu ispisao iz košarke.

Život je posvetio košarci, bio joj je predan i volio ju više od bilo čega na svijetu, samo je obitelj bila ispred 'njegove' košarke.

Umirovio se s 37 godina i počeo uživati u životu. Trenirao je sa svojom kćerkom Giannom te se potpuno posvetio svojoj obitelji. Nažalost, niti četiri godine nakon što se umirovio, Kobe Bryant nas je napustio i tako ostavio prazninu u srcima ljudi diljem svijeta.

[PROMO] Zavrti kolo besplatnih vrtnji na Arena casinu i preuzmi svoj poklon!