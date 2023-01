Zahuktalo se. Prošli smo pola NBA sezone, u kojoj smo svjedočili čudesnim stvarima. Bilo je velikih iznenađenja, bilo je nekih očekivanih ishoda. Stvari su se polako posložile i imao donekle uvid u situaciju, možemo nagađati tko će biti opasan u play-offu i od koga možemo očekivati da će otići do samog kraja. Nakon skandala koji su potresali Celticse, malo tko je mogao predvidjeti da će se u rekordnom roku posložiti i postati najbolja momčad lige. Malo tko bi rekao da će se prvaci Golden State Warriorsi boriti za osmo mjesto nakon više od 40 odigranih utakmica…

Rijetki su predviđali raspad Toronto Raptorsa koji su prošle godine bili jedno od najvećih iznenađenja. Dolaskom Dejountea Murraya mnogi su smatrali da će Atlanta Hawksi napraviti željeni iskorak, ali ni to se nije dogodilo, barem ne do sada. Utah Jazzerima su svi predviđali dno zapadne konferencije, ali eto njih u borbi za play-in turnir, pritom igrajući prekrasnu košarku. Sad kad smo došli do Jazzera, približili smo se glavnom liku ove priče, igraču o kojem se možda i premalo priča.

Phoenix Sunsi su prije dvije godine bili u finalu NBA lige, a sada su na istom omjeru kao i Oklahoma City Thunder. Isti taj Thunder je uoči sezone izgledao kao sigurni "član" najgorih momčadi lige, a na današnji dan su s 21 pobjedom i 23 poraza na 12 mjestu. S obzirom na play-in turnir u kojem sudjeluju momčadi do desetog mjesta, nisu daleko od play-offa, pogotovo kada uzmete u obzir da su prvaci Warriorsi osmi s 21 pobjedom i 22 poraza.

Jasna vizija

Oklahoma City Thunder je momčad koja je uspjela prokockati i rasturiti jednu od najjačih mladih jezgri posljednjih godina. Klub u kojem su u jednom trenutku igrali Kevin Durant, Russell Westbrook i James Harden je igrao jedno veliko finale i to je najveći uspjeh franšize koja je zamijenila čuvene Seattle SuperSonicse. Prije 11 godina došli su do tog čekanog finala, gdje su ih čekali LeBron James, Dwayne Wade, Chris Bosh i ostatak Miami Heata. Mladi Thunderi su pobijedili u prvoj utakmici, ali su poraženi u sljedeće četiri te je James došao do svojeg prvog prstena. No, u Oklahomi nije bilo mjesta za tugovanje. U momčadi su imali tri buduća MVP-a lige i mnogi su smatrali (s pravom) da će uskoro postati dinastija koju nitko neće moći skinuti s trona. No, onda se sve srušilo.

Prvo je Harden otišao za "siću" u Houston Rocketse jer vodstvo kluba nije htjelo platiti tada najboljeg šestog igrača lige. Durant i Westbrook su se neko vrijeme "borili" za prevlast, imali su i nekoliko dobrih play-offa, ali nikada nisu zasjali kako se očekivalo. Durant je otišao lakšim putem do prstena i pridružio se Golden State Warriorsima, a Westbrook je koju godinu kasnije otišao u Houston kod Hardena nakon što s Paul Georgeom nije uspio osvojiti toliko željenu titulu. Oklahoma je u par godina ostala bez svega i njihova vizija je postala jasna - tradeati sve dobro što imaju za buduće izbore na draftu.

Sada već legendarni generalni menadžer momčadi, Sam Presti, razmijenio je Westbrooka za Chrisa Paula i nekoliko izbora na draftu, a potom je napravio potez za pamćenje. Paula Georgea je poslao u Clipperse, koji su htjeli zadovoljiti Kawhija Leonarda i tako ga nagovoriti da dođe u "manje poznati" dio Los Angelesa, a zauzvrat je dobio Danila Gallinarija, rekordna četiri izbora na draftu te - Shaija Gilgeousa-Alexandera.

Mladi bek nevjerojatnog imena (puno ime Shaivonte Aician Gilgeous-Alexander) 2018. godine je izabran 11. na draftu te je odmah tradean iz Charlotte Hornetsa u Clipperse. U tada poprilično simpatičnoj momčadi popularni SGA je dobio poziciju playmakera, a u sve 82 utakmice koliko je odigrao u svojoj prvoj godini u prosjeku je ubacivao 10.8 poena, hvatao 2.8 skokova i dijelio 3.3 asistencija. Bio je još uvijek sirov igrač, ali je talent bio očigledan. Iznimno visok za igrača koji pokriva bekovske pozicije igrao je sjajnu obranu, a svojim je fizičkim predispozicijama često znao izluditi svoje čuvare.

Kuhanje

Mladi Shai je stigao u Oklahomu gdje je u prvoj godini s Chrisom Paulom iznenađujuće stigao do play-offa. Iako ih je Houston izbacio u prvoj rundi, razloga za optimizam je bilo na pretek, a SGA je učio od ponajboljeg playmakera u povijesti NBA lige. I sam Shai je u nekoliko navrata isticao koliko je za njegov napredak i razvoj zaslužan Paul koji je nakon samo jedne godine otišao u Sunse s kojima je igrao spomenuto finale lige. Tu je sezonu SGA završio s prosjecima od 19 poena, 5.9 skokova i 3.3 asistencije.

Sljedeće dvije sezone Shai je pokazao da može biti prvo ime momčadi, ali usprkos njegovim sjajnim brojkama, vizija u Oklahomi je bila jasna: Što više poraza i što bolji izbor na draftu. Prije dvije sezone je završio sezonu nakon svega 35 utakmica zbog ozljede, a bilježio je 23.7 poena, 4.7 skokova i 5.9 asistencija. Sljedeće je sezone odigrao 56 utakmica uz prosjeke od 24.5 poena, 5.9 asistencija i pet skokova. Thunder je za svoju očajnu sezonu nagrađen prvo šestim pikom 2021. godine kada su uzeli svestranog Josha Giddeyja, da bi ovog ljeta drugim izborom uzeli mršavog, ali sjajnog Cheta Holmgrena. Mladi Holmgren je igrač od 2.16 koji je sposoban voditi loptu kao bek, ima lijep šut te je sjajan u obrani. Smatralo se kako bi uz njega Shai i Oklahoma mogli napraviti dodatan iskorak, ali sve je uništila ozljeda mladog Holmgrena koji je stradao u pripremnim utakmicama te je za njega prva sezona bila zaključena prije i nego što je počela.

I tada se s pravom mislilo kako će Oklahoma ponovno plesati po rubu, dnu NBA lige, kako bi možda osigurali dolazak Victora Wembanyame, Shaiju se očito nije dalo "boriti" za dno lige. Odlučio je staviti momčad na leđa i vući ih što dalje moguće. Svjedočimo čudesnoj sezoni mladog Kanađanina, koji je prema piscu ovih redaka jedan od najatraktivnijih igrača u današnjoj košarci. Nevjerojatno je da čovjek koji nema neku izraženu brzinu niti briljantan šut može tako dominirati, pogotovo kada pričamo o modernoj košarci, brzoj košarci s puno pokušaja za tri poena.

Napad neupitan, ali nije samo tu napredovao

Shai je trenutno četvrti strijelac lige, iza čudesnih imena. Luka Dončić je s 33.8 poena u prosjeku prvi strijelac, prate ga Joel Embiid s 33.4 i Giannis Antetokounmpo s 31 poena. SGA u prosjeku ubacuje 30.7 poena, hvata 4.8 skokova i dijeli 5.6 asistencija te iz igre gađa za beka briljantnih 50 posto. Pogađa samo jednu tricu po utakmici u prosjeku, ali je zato jedan od najboljih izvođača slobodnih bacanja, s time da je i jedan od igrača koji je najčešće fauliran. Drugi je po ubačenim slobodnim bacanjima, dok je četvrti na listi onih koji su najčešće faulirani pri pokušaju postizanja koša.

No, sve su to brojke i statistike koje ne pokazuju koliko je SGA atraktivan igrač. Njegov forte nije sjajan šut za tri, nije ni pretjerana brzina, ali zato melje i ubija tempom na terenu. Naravno, jako mu pomažu visina i raspon ruku, ali ono što prvo dolazi do izražaja je način na koji SGA napada svoje protivnike. Mladi Kanađanin je sedmi igrač u ligi po poenima iz reketa. Od svojih 30.7 poena, čak 15 poena otpada na poene iz reketa, a zanimljivo, Shai je prvi od igrača koji ne igraju na unutarnjim pozicijama na ovoj listi. Primjera radi, u ovom segmentu u ligi je najbolji Zion Williamson, a prate ga Giannis, Anthony Davis, LeBron James, Bam Adebayo i Nikola Jokić. Redom centri ili pak iznimno moćna krila.

Svakako se da zaključiti da je Shai jedan od najunikatnijih scorera u ligi. Ima sjajnu kontrolu lopte koju drži kao Yo-Yo na uzici, a konstantnim promjenama smjerova i brzine kretanja iz ritma izbacuje i najbolje obrambene igrače lige. Svojom duljinom uspijeva završavati na obruču iz nevjerojatnih pozicija, a ove godine više nego ikad traži kontakt (Kojeg i dobiva s obzirom na vremenu koje provodi na liniji za slobodna bacanja). Nevjerojatno je snalažljiv pod obručem: Od raznih eurostepova do promjena ruke s kojom završava u posljednjim trenucima, floatera i slično. Fantastično završava slabijom lijevom rukom. Sjajno završava i iz mid-range pokušaja, odnosno s poludistance. Po mnogima najnezahvalniji šut u košarci njegov je forte, pogađa čak 51 posto šuteva s tri do 4,8 metara te 45 posto s udaljenosti od 4.8 metara pa sve do linije za tri poena. Spomenuli smo da nije čovjek koji se oslanja na svoju brzinu, ali je zato njegov prvi korak jedan od najopasnijih u ligi. Bit ćemo toliko slobodni da ga stavimo u istu rečenicu s Dončićem kada je u pitanju prvi korak, kao i promjene brzine prilikom napadanja obruča.

No, već se prethodnih sezona mogao vidjeti njegov napadački dar, a ove je godine napravio i ogroman iskorak u obrani. U svojoj rookie godini je pokazivao znakove dobrog defenzivca, ali je obrana trpjela kada je na sebe preuzeo veću ulogu u napadu dolaskom u Oklahomu. Ove godine SGA briljira i na drugom kraju terena, bilježi čak 1.1 blokada po utakmici, po čemu je najbolji bek u ligi. Među bekovima je drugi po broju ukradenih lopti po utakmici: Krade ih 1.7 po utakmici, a od njega je bolji samo Tyrese Haliburton kada su u pitanju bekovi.

Neupitno, to su brojke koje vam mogu zaraditi mjesto u jednom od All-NBA momčadi, ali i mjesto na ljestvici MVP kandidata.

Prilagodio igru

Pokušaje za tri poena nije izbacio iz svojeg repertoara, ali ih sada puca puno selektivnije, što pokazuje i napredak u "glavi", odnosno sposobnost da shvati koji je njegov forte i kako najbolje igrati. Njegova mehanika šuta je nešto drugačija nego što smo navikli, ali je SGA uspio svladali i teške step-back pokušaje koje sada pogađa s puno većim postotkom. Možda i jedna od važnijih stavki u njegovoj igri je ponašanje u posljednjim, ključnim trenucima utakmice. Shai je clutch. Bio je clutch čim je došao u ligu, a sada to samo pokazuje na dnevnoj bazi. Kada je gusto, kada se lomi utakmica, lopta ide u njegove ruke i on isporučuje. Protiv Wizardsa je ubacio 42 poena te je pogodio tešku step-back tricu za vodstvo sekundu prije kraja utakmice. Kasnije je krasnim fadeaway šutom s poludistance riješio i Portland Trail Blazerse u posljednjim sekundama, a Pelicansima je ubacio rekord karijere, 44 poena.

Shai je zaljubljenik u košarku, u svakoj pauzi on trenira, puca, uči… Svakog ljeta naporno radi na svojoj igri, a svake sezone se to jasno vidi u njegovim predstavama i Oklahoma može biti zadovoljna smjerom u kojem ide ova momčad. U razgovoru za NY Times njegovi su prijatelji otkrili kakav je Shai po pitanju treninga: "Ljeti bi u sedam ujutro dobili poruku da izlazi iz kuće. Primiš poruku i znaš da imaš 15 minuta da se spremiš. Nakon košarke u dvorani, ostavio bi nas doma i produžio u teretanu", otkrio je njegov prijatelj iz djetinjstva.

"Mislim da ćemo biti jako dobra momčad puno prije nego što su ljudi mislili. Za mene nema dileme. Vidim rast momčadi svaki dan i nevjerojatno sam uzbuđen zbog toga", rekao je Shai koji se i sve više počeo ponašati kao vođa nekih novih klinaca iz Thundera. S bezbroj izbora na budućim draftovima Oklahoma ima sjajnu budućnost, ali SGA ove sezone jasno pokazuje da će ta "budućnost" stići i puno prije nego što su svi mislili. Ako slučajno niste pogledali jednu utakmicu briljantnog Shaija i simpatičnih, mladih Thundera, a nakon ovog teksta hoćete - napravili smo dovoljno.