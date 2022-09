Prošlo je gotovo 20 godina otkako se svaki klub u NBA ligi nadao jednome: Da u svojim redovima imaju The next big thing, novo čudo od djeteta, košarkaša od kojeg su se očekivali najveći uspjesi - LeBrona Jamesa. Tada 19-godišnje čudo iz srednje škole izravno je preselilo u najjaču ligu svijeta, a prvim odabirom na draftu izabrali su ga njegovi Cleveland Cavaliersi. Bila je to sudbina, dijete iz Akrona, Ohio, stiglo je u Cavalierse te su navijači istog trena počeli maštati o prvom naslovu prvaka u povijesti kluba - i tko bi ih krivio?

Na kraju su to i dobili, ali tek 13 godina kasnije, 2016. godine. James je 2010. donio The Decision i odlučio preseliti u Miami Heat. Navijači Cavaliersa bili su u nevjerici, palili su se njegovi dresovi i proklinjalo se njegovo ime, a pritom su se svi pitali kako im je "njihov" James tako zabio nož u leđa? No, nije to bila nimalo lagana odluka, niti odluka koja je stigla preko noći. James je u svojoj trećoj godini odveo Cavalierse u playoff, i to mu je polazilo za rukom sve do 2010. godine. Uspio ih je odvući i do finala 2007. godine kada su ih Spursi isprašili s 4:0. Usprkos neviđenom talentu u momčadi, Cavaliersi nikako nisu mogli složiti poštenu ekipu oko Jamesa te je ovaj odlučio preseliti na Floridu, u Miami Heat, gdje su mu jasno dali do znanja da će imati šampionsku momčad. (Dočekao ga je Dwayne Wade, stigao i Chris Bosh, kasnije i Ray Allen…)

A Cavaliersi su ostali bez svega… Nastavili su lutati na dnu istočne konferencije, nisu mogli izboriti playoff ni da im život ovisi o tome. Uslijedila je sezona sa svega 19 pobjeda koja im je zaradila prvi izbor na draftu i dolazak Kyrieja Irvinga. Iako je odmah pokazao da se radi o izvanserijskom talentu, nevjerojatnom scoreru i jednom od najboljih driblera u povijesti košarke, Cleveland na krilima Irvinga nikako nije mogao do playoffa, sve do velikog povratka odbjeglog sina - LeBrona Jamesa. Cavsi nisu htjeli ponovno potratiti godine princa od Akrona te su mu odmah dali do znanja da će kraj sebe imati briljantnu momčad, nauštrb budućnosti kluba.

Povratak Jamesa i prvi prsten u zamjenu za budućnost

Dijelili su se pickovi šakom i kapom, odlazili su mladi igrači, a dolazili su provjereni veterani, košarkaši od kojih se očekuje ozbiljan doprinos kada je to najbitnije - u playoffu. Irvingu i Jamesu pridružio se Kevin Love te se tako oformila velika trojka u Clevelandu i to je odmah urodilo plodom. Cavsi su dominirali istočnom konferencijom te su igrali u četiri finala za redom. Osvojili su i taj, toliko željeni prsten, prvi u povijesti franšize, a onda je stiglo vrijeme za nove odlaske. Irving je htio biti prva violina u Bostonu, a godinu kasnije je James odlučio otići u Hollywood, a Cleveland je ponovno ostao - prazan.

Nije bilo pickova, nije bilo talenta, ostala su samo sjećanja na lijepe dane s "Odabranim". Ponovno su se Cavsi vratili na dno, gdje smo ih gledali prije povratka Jamesa te su uslijedile dvije sezone sa svega 19 pobjeda i jedna od 22… Očajne sezone ponovno su im donijeli nekoliko visokih izbora na draftu: 2018. godine su imali osmi izbor, 2019. i 2020. peti, a 2021. godine treći izbor, a redom su stizali Collin Sexton, Darius Garland, Isaac Okoro i Evan Mobley. U tradeu u kojem je James Harden preselio iz Houstona u Brooklyn, Cavsi su vrlo jeftino doveli mladog centra Jarretta Allena, defenzivnog specijalistu. No, prošle su sezone pokazali žar, iskru i iznenadili svijet svojim idejama, a kasnije i samom igrom.

Naime, Sexton se vrlo rano ozlijedio te su ključevi momčadi pali u ruke mladog Garlanda, playmakera koji je pokazivao naznake velikog talenta, ali igrača koji do tada nije odradio ozbiljan i veliki iskorak u ligi. Na klupi je bio nedokazani J.B Bickerstaff, čovjek koji je do Cavsa radio kao asistent u raznim klubovima te je vodio Memphis Grizzliese u dvije godine rebuildinga u kojima Grizliji nisu pokazali nikakve ozbiljne igre. Cavsi su u prošlu sezonu ušli s neobičnom petorkom, dok su svi svoju igru bazirali na takozvanom small-ballu, dok su petorke postajale niže, Cavsi su odlučili otići - visoko.

Bickerstaff je odlučio igrati s Garlandom, Okorom, hrvatskim krvnikom Markkanenom, Evanom Mobleyjem i Allenom u prvoj momčadi. Nominalno krilni centar, pa čak i centar u današnjoj košarci, Markkanen, tako je postao krilo, a njihova igra se bazirala na fantastičnoj momčadskoj obrani, savršenom pick 'n' rollu koji je predvodio Garland te su stigli do 44 pobjede u sezoni i mjesta koje vodi u play-in turnir. Ipak, Cavsi su imali nesreću da su Netsi odigrali sezonu ispod svih očekivanja te su se našli s njima u play-in turniru. "Njihov" Irving im je ubacio 34, Durant 25 poena te su Cavsi protiv Hawksa imali drugu priliku za odlazak u playoff, no njihovo iskustvo je presudilo te su simpatični Cavsi spakirali kofere i otišli kući.

Revolucija velikih u moru malih

No, nije to bila nimalo loša sezona: U neobičnoj postavi, ideji koja je šokirala svijet, odigrali su iznad svih očekivanja, borili su se za playoff, a predvodili su ih redom mladi igrači, 22-godišnji Garland, godinu dana mlađi Mobley i 24-godišnji Allen. Budućnost je izgledala svjetlo, a čak se ponovno razigrao i starosjedioc Love. Mnogi su najavljivali sjajnu sezonu Cavsa ove godine, bez da je itko očekivao trade koji će potpuno promijeniti narativ oko simpatičnih Cavsa.

Simpatični Cavsi su preko noći postali momčad koja se gura u sami vrh istoka. Utah Jazzeri su krenuli u veliki rebuild, a najavila je to i razmjena Rudyja Goberta u Minnesota Timberwolvese. Svijet je samo čekao objavu kako Donovan Mitchell ide u New York Knickse (čak je i sami igrač istaknuo da je mislio kako će završiti u Velikoj Jabuci), a onda je stigla bomba Wojnarowskog: Sjajni bek Jazzera preselio je u Cavalierse u zamjenu za Laurija Markkanena, Collina Sextona, Ochaija Agbajija, tri izbora prve runde na draftu te dvije zamjene pickova. Preko noći Cavsi su postali ozbiljna momčad, ekipa koju su mnogi počeli gurati u skupinu contendera za naslov. I to je potpuno razumno; momčad koja je prepuna mladih igrača koji bi trebali napraviti još veći iskorak, momčad koja je pobijedila 44 utakmice u prethodnoj sezoni dobila je Mitchella, ponajboljeg scorera lige i igrača koji vjerojatno spada u top 20, 25 igrača lige.

A što su Cavsi dobili s Mitchellom?

Donovan je u ligu stigao prije pet godina i od tada ni jednom nije ubacivao manje od 20 poena po susretu. Već kao rookie je oduševio svijet i na dnevnoj bazi ubacivao 20.5 poena po susretu. Te su brojke iz godine u godinu rasle, a Utah je postala hit momčad lige. Ipak, duo Gobert-Mitchell očito nikada nije razvio dovoljnu kemiju, momčad se spoticala u playoffu i došlo je vrijeme rastanka.

S obzirom na to da je Cavsima očajno trebao igrač s vanjskih pozicija koji je spreman ubaciti 20 plus poena po večeri, dolazak Mitchella čini se kao pun pogodak za Cleveland. Bekovski duo Garland-Mitchell na prvu izgleda kao jedan od najboljih u ligi i iako se čini kako se sjajno poklapaju (Garland je prirodni razigravač, Mitchell pak scorer) postoje problemi s kojima bi se Cavsi mogli suočiti. Naime, oba beka su poprilično tanka u obrani. Garlandu jednostavno fali fizikalija koje bi mu pomogle da bude bolji obrambeni igrač, dok Mitchellu to ne manjka: Ima duge ruke, brz je, skočan i eksplozivan, no izgleda kao da mu se ne da igrati obrana. Iako je u ligu stigao kao dobar defenzivac, proteklih godina to nije nimalo opravdao.

Dok će mnogi loše uspjehe Jazzera svaliti na leđa Goberta i njegov manjak doprinosa u napadu, puno problema stizalo je upravo s Mitchellove pozicije. Mitchell je jednostavno bio rupa u obrani, njegovi igrači lako su napadali obruč, loše se snalazio u obrani pick 'n' rolla pa je samim time i Gobert imao iznimno težak zadatak u krpanju njegovih propusta. No, Cavsi se nadaju da će taj problem riješiti uz briljantne defenzivce na centarskim pozicijama, što Mobley i Allen zasigurno jesu. Moderni su "veliki" igrači koji se snalaze u obrani picka, kao i u preuzimanju te se nadaju kako će taj dvojac moći pokriti defenzivne manjkavosti jedinice i dvojke. Usprkos tome, Mitchell mora pokazati da je spreman učiniti sve za naslov pa tako i malo ozbiljnije zagristi u obrani.

Drugi problem koji pada na pamet je onaj primarnog ball-handlera, odnosno - tko će biti glavni kada će Cavsi slagati napade? Garland je uvjerljivo bio taj lik prošle sezone. Mladi playmaker je bio 19. na listi usage-ratea, odnosno postotka akcija momčadi u kojima sudjeluje jedan igrač dok je na terenu. Mitchell? On je bio peti na listi prošle sezone, a ispred njega bili su samo Luka Dončić, Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo i Trae Young. Okej, recimo da će Mitchell biti prvi izbor zbog svojih kvaliteta, kako se to odražava na Garlanda? Kakva je pak situacija ako Garland predvodi napade Cavsa? Problem je što ni jedan, ni drugi nisu briljantni kada je u pitanju igra bez lopte u rukama. Mitchell je od početka NBA karijere prvo ime Jazzera, čovjek preko kojeg ide svaki napad te nikada nije pokazivao obećavajuću igru kada nije imao loptu u rukama. Slično je s Garlandom, ali u njegovu obranu, on do sada nije imao ni priliku zaigrati s nekim tko bi mu priuštio igru bez lopte u rukama. (Sexton to sigurno nije, score first bek). No, ono na čemu će Cavsi graditi suradnju između spomenutog dvojca je podatak da Garland iz godine u godinu postaje sve bolji catch and shoot igrač. S obzirom na to da će obrane biti više koncentrirane na Mitchella, možda ćemo svjedočiti dobroj sezoni Garlanda po tom pitanju. Obojica će pak trebati raditi na cutovima i utrčavanjima bez lopte, jer ni jednom ni drugom to nije forte, ali ruku na srce, to se od njih do sada i nije tražilo.

O jednom klincu puno toga ovisi

Obojica bi trebali dobro surađivati s Allenom i Mobleyjem kada su u pitanju give-and-go situacije, a mladi Evan je pokazao da može biti solidan kreator iz posta i s vrha reketa. Problem se ponovno javlja kada je u pitanju pick 'n' roll igra. Naime, Mitchell kroz pet godina nije stvorio dovoljno dobru kemiju s Gobertom kada je u pitanju igra beka i centra. Moguće da je tu veliki problem bio i odnos između Francuza i Mitchella, o kojem američki mediji nisu pisali najbolje stvari, ali je to segment o kojem jako ovisi igra Clevelanda te će novopridošla zvijezda morati raditi na dobroj suradnji s Allenom i Mobleyjem jer je praktički ta akcija bila temelj napada momčadi.

Nadalje, kako bi Cavsi napravili dodatan iskorak u borbi za playoff pa možda čak i veliko finale znatno će ovisiti upravo o svestranom Mobleyju. Krilni centar u svojoj je prvoj godini prosječno ubacivao 15 poena, hvatao 8.3 skokova i dijelio 2.5 asistencija uz 1.7 blokova po utakmici. Pokazao se kao sjajan defenzivac već u prvoj godini i tu će neupitno samo rasti u nastavku karijere. Poradi li na šutu za tri, koji prošle sezone n ije bio bajan (25% za tri), Mobley bi mogao postati zvijezda, odnosno igrač kakvog mnogi očekuju da bude. Dodamo li u jednadžbu Okora, koji nije posebno dobar kada je u pitanju napad, ali je sasvim dobar u obrani, Kevina Lovea koji se preporodio nakon što je na trenutke izgledao kao da mu se više ne da igrati košarka (tko bi ga krivio, u svojim 30-ima je igrao za momčad koja je pobjeđivala 19 utakmica po sezoni), Carisa LeVerta, povratnika Rickyja Rubija koji je briljirao u dresu Cavsa do teške ozljede, Deana Wadea i ostatak, Cavsi imaju i širinu, što je jedna od najbitnijih stavki u dubokom playoffu.

Cavsi su prošle sezone iznenadili košarkaški svijet igrom koju su prezentirali. Ostvarili su više pobjeda nego što je itko očekivao i pokazao da se nešto lijepo kuha u Clevelandu. Ponovno, po prvi put od odlaska LeBrona 2018. godine. Istina, s Mitchellom odustaju od svoje igre s visokom petorkom, ali su dobili igrača prevage, košarkaša koji na svoju individualnu kvalitetu može donositi pobjede momčadi. Celticsi, Heat, Bucksi, 76ersi pa i disfunkcionalni Netsi vjerojatni su sigurni putnici u playoff, a tu su i neugodni Raptorsi, Hawksi i Bullsi… Cavsima neće biti lagano, ali ih uz dodatak Mitchella vidimo kao putnike u obećanu zemlju, a tko zna, možda se upravo tamo novo pojačanje pokaže kao čovjek odluke i tako ispere sve neuspjehe koje je doživio s Jazzerima prethodnih godina. Puno toga se mora poklopiti, ali Cleveland ponovno izgleda konkurentno i ozbiljno. Cavsi su preživjeli LeBrona i čini se da je stiglo vrijeme nekih novih klinaca u Ohiju.