Ljudi već godinama uživaju u nepodopštinama 'The Ganga', grupe prijatelja koji su sve samo ne obični. Zajedno vode pub u Južnoj Philadelphiji, a njihovi narcistički i sociopatski ispadi redovito su nasmijavali publiku diljem svijeta. Naravno, pričamo o hit seriji 'It's Always Sunny in Philadelphia', no svaki navijač 76ersa ili pak obožavatelj NBA lige zna da to baš i nije tako. Sunca često nema, ali se zato često pati zbog narcističkih ispada i unutarnjih borbi.

Ponekad je košarkaški klub iz Phile izgledao slično kao i avanture Charlieja Kellyja, Dennisa Reynoldsa, Maca, Sweet Dee i Franka Reynoldsa, pun spletki i preokreta u posljednjim trenucima. Dugo su Sixersi bili van bilo kakvih ozbiljnijih kombinacija, a godinama su bili zakovani za samo dno istočne konferencije. Prije nedavnih izleta u playoff, Sixersi su posljednji puta igrali doigravanje 2012. godine, kada su predvođeni Andre Iguodalom, Jrueom Holidayom i Lou Williamsom senzacionalno izbacili Chicago Bullse (kada je Derrick Rose pretrpio tešku ozljedu koja je obilježila njegovu karijeru) u prvoj rundi, a onda i hrabro ispali od Boston Celticsa u konferencijskom polufinalu.

U Philly su procijenili da je to najbolje što ta jezgra momčadi može pa su odlučili sve tradeati i početi ispočetka. Iggy je otišao u Denver, Holiday u Pelicanse, Williams u Hawkse, što je označilo kraj jedne ere i početak crnila u Philadelphiji. Sunca nije bilo nigdje, ali je uprava kluba jasno odredila plan za budućnost.

Iz tame u svjetlost... Ili obratno... Ili...

Plan je bio jednostavan: Lošim predstavama tankirati i prikupljati pickove pa uz mlade talente izgraditi momčad koja bi se jednog dana mogla boriti za naslov. Imali su sezone sa svega 19 i 18 pobjeda, a najviše se pamti sramota iz 2016. godine kada je momčad iz Grada Bratske Ljubavi pobijedila svega deset utakmica. Phila je nizala katastrofalne rezultate, ali su istovremeno imali dosta sreće na draftu.

Prije osam godina, 2014., trećim izborom na draftu uzeli su Joela Embiida, dvije godine kasnije im je osmjehnula sreća pa su prvim izborom odabrali Bena Simmonsa, da bi samo godinu kasnije ponovno bili nagrađeni (za loše predstave) prvi izborom, a tada su izabrali najlogičnije, Markellea Fultza. Činilo se kako Sixersi imaju svoju jezgru za budućnost, igrače koji su trebali sjajno nadopunjavati jedan drugoga, a dodamo li tu i "igrače zadatka", poput JJ Reddicka, Darija Šarića i Roberta Covingtona, izgledalo je kao da će sunce u Philly ponovno zasjati.

No, kao što svi znamo, nije. Fultz je zaboravio šutirati, Simmons nikada nije niti znao te su frustracije u klubu bile sve vidljivije. U sezoni 2018./2019. tradeali su za Jimmyja Butlera i Tobiasa Harrisa te se činilo kako napokon imaju šampionski kadar, ali im je neki veći rezultat hladno oduzeo nezaustavljivi Kawhi Leonard sa svojim Torontom. Phila se preko ljeta raspala, uprava je stala uz Simmonsa i trenera Bretta Browna te su odlučili da Butler nije dobar za svlačionicu Sixersa. Umjesto toga dali su basnoslovne novce Harrisu i Al Horfordu, za kojeg nitko nije znao kako će se uklopiti u momčad gdje je prvo ime centar, odnosno Embiid. Nakon pretprošle sezone svima je bilo jasno da Simmons i Embiid neće moći funkcionirati zajedno, a sve je kulminiralo ove zime kada je James Harden Netse zamijenio Sixersima, a u suprotnom smjeru je otišla australska zvijezda koja svojim prohtjevima i problemima najviše podsjećala na likove iz spomenute serije.

Nije to onaj stari Harden, ali može postati dovoljno dobar Harden

Ipak, kroz sezonu, a najviše u playoffu, vidjelo se kako Harden nije ni sjena onog Bradonje iz Houstona te kako od njega ne mogu računati na 30, 40 pa čak i 50, 60 poena koliko je redovito stavljao u Rocketsima. No, s njime su dobili toliko željenog playmakera, koji se barem ne libi opaliti koju trojku. Nakon ispadanja o Heata u doigravanju, ponovno su se pokrenule crne sumnje vezane za momčad Phile.

Je li Embiid dovoljno dobar da bude prva opcija? Može li se Harden vratiti na "staro"? Hoće li momčad pronaći treću zvijezdu i što će biti s Harrisovim nevjerojatnim ugovorom? Je li Doc Rivers rješenje na klupi?

Dok je Jimmy Buckets urlao: "Izabrali ste Harrisa umjesto mene", u svlačionici Phile vladao je muk. Mnogi obožavatelji već su ih prekrižili kao moguće contendere za naslov u budućnosti, no ovo ljeto moglo bi biti ono u kojem će se sunce ponovno pojaviti u Philadelphiji pa počnimo redom.

Harden nikada nije bio poznat kao igrač koji će tijekom ljeta više raditi na svojoj igri nego se zabavljati. Redovito je putovao svijetom, obilazio koncerte, a u striptiz klubovima diljem SAD-a bio je čest i rado viđen gost. Iako je ponekad nezahvalno vjerovati snimkama na društvenim mrežama, čini se kako je Harden ovog ljeta ozbiljno zagrizao te se što prije želi vratiti u formu u kojoj smo ga navikli gledati. Zbilja, u posljednjih nekoliko pojavljivanja, The Beard izgleda znatno mršavije u odnosnu na prošlu godinu, a snimke iz košarkaških dvorana upućuju na to da je spreman podignuti svoje napadačke brojke, barem na nešto višu razinu. Vjerojatno više nećemo gledati "Houston Hardena", ali vrati li donekle svoj šut i prodornost (što bi se prema fizičkoj spremi moglo dogoditi), Phila će dobiti od Hardena točno što i treba.

Sjajan je razigravač i već je pokazao da se fantastično razumije s Embiidom, a to je nešto na čemu Phila može graditi svoj uspjeh. Također, tijekom ljeta često smo mogli vidjeti fotografije na kojima se igrači Sixersa druže, bilo da su na nekom tulumu, u dvorani i slično, što ukazuje da je atmosfera u momčadi vrlo dobra.

Mad Maxey i švicarski nožić

I dok mnogi preispituju Hardena i Embiida, Phila bi iz sjene mogla dobiti igrača za velike stvari i sjajnu treću opciju u napadu. Tyrese Maxey napravio je nevjerojatan skok u svojoj drugoj godini. Prije dvije godine izabran je 22. pickom na draftu, u prvoj godini je bilježio osam poena u prosjeku uz dvije asistencije te je davao naznake da bi se moglo raditi o zanimljivom igraču. Košarku je igrao na Sveučilištu Kentucky, tako da je njegovo razumijevanje košarke bilo neupitno. Zbog sage s Benom Simmonsom, koji je odbijao igrati dok ga Phila ne tradea, Maxey je silom prilike upao u prvu petorku i - oduševio. Sezonu je završio sa 17.5 poena i 4.3 asistencije u prosjeku, uz nevjerojatne šuterske brojke - 48% iz igre i čak 42% iza linije za tri poena. Vidno je napredovao u šuterskom smislu, a gotovo svakodnevno netko iz organizacije Sixersa hvali njegovu radnu etiku. Čovjek ne izlazi iz dvorane i to se vidi na njegovoj igri, a upravo tome se mogu veseliti navijači Philadelphije.

Valja istaknuti kako je Maxey bio jedan od igrača koji je najviše profitirao dolaskom Hardena. Otvorilo mu se više prostora koji je on fantastično koristio. U prvih nekoliko utakmica uz Hardena, Maxey je bilježio preko 24 poena u prosjeku, a svojom je brzinom i prodornošću sjajno koristio fantastična proigravanja Bradonje. Svoje dobre igre nastavio je i u playoffu, gdje je bilježio 20.8 poena u prosjeku.

Ipak, jedan igrač koji je pomalo pao u zaborav dolaskom Hardena bio je Tobias Harris. Vječita enigma, igrač kojeg mnogi pljuju zbog njegovog basnoslovnog ugovora, ali ruku na srce, Harris je igrač koji svoju cijelu karijeru šuti i radi, a upravo je to napravio i dolaskom Hardena. Uzimao je manje šuteva i činilo se kako nije važan za momčad kao što je bio do njegova dolaska, ali je u playoffu pokazao da se može prilagoditi i takvoj situaciji. Uvijek je bio ispodprosječan obrambeni igrač, ali ono što je pokazao u doigravanju izgledalo je vrlo dobro. Harris je u obje serije bio zadužen za najbolje igrače, a pritom je odrađivao sjajan posao. Čuvao je Pascala Siakama protiv Toronta i Jimmyja Butlera protiv Miamija te je pokazao da bi mogao igrati ulogu koja je Sixersima nevjerojatno potrebna - ulogu švicarskog nožića.

Sigurno da dolaskom Hardena i sjajnim predstavama Maxeyja neće uzimati količinu šuteva na koju je navikao, ali je Harris pokazao da može raditi puno stvari na terenu koje se možda i ne vide u statistici. Odrađivao je prljavi posao, igrao obranu, hvatao skokove, krao lopte, a pritom je bio efikasan iz igre. Pogađao je pola svojih pokušaja i čak 38% šuteva za tri poena, a playoff je završio s prosjekom od 16.9 poena po utakmici. Vrlo dobro za nominalno četvrtu opciju u napadu.

Dobro odrađeno ljeto

Vrati li se Harden na višu razinu, ne nužno onu najvišu, nastavi li Maxey sa svojim nevjerojatnim razvojem i prilagodi li se Harris svojoj ulozi do kraja, Phila bi uz potencijalnog MVP-a Embiida mogla izgledati poprilično ozbiljno. Svakako treba istaknuti i dobro odrađeno ljeto u režiji Daryla Moreyja. U Philu je stigao svestrani De'Anthony Melton iz Memphisa i tako pojačao popriličnu tanku rotaciju bekova, a možda i najvažniji potpis je onaj PJ Tuckera.

Obrambeni specijalist i igrač s iskustvom prvaka uvelike bi mogao pomoći Sixersima u njihovim pohodima u playoffu. Nije mu strano čuvati najbolje igrače i pritom raditi prljavi posao, ali i redovito stavljati trice iz kuta po kojima je poznat. Stigao je i Danuel House koji će pomoći na krilnim pozicijama kao 3&D opcija, a s klupe će svoju priliku tražiti i Matisse Thybulle, još jedan fantastični defenzivac te mladi Paul Reed, koji je krajem sezone pokazao da može biti solidan pričuvni centar. Valja naglasiti da Phila još uvijek može dogovoriti dolazak drugog centra, ali čini se kako bi BBall Paul napokon mogao dobiti zapaženiju ulogu kod Doca.

Puno je tu faktora koji se moraju posložiti kako bi Philadelphia ponovno bila konkurentna u pohodu na titulu, ali svi ti faktori nisu toliko teško ostvarivi - dapače. Kako stvari stoje, Sixersi bi uz Celticse, Heat i Buckse (Netse smo namjerno izostavili zbog trenutnih "borbi" s Durantom, Irvingom i Simmonsom) mogli biti ozbiljan konkurent za osvajanje istoka. Stvari u Sixersima izgledaju bolje i tko zna, možda u Phili napokon zasja toliko dugoočekivano sunce i donese Gradu Bratske Ljubavi borbu za prsten.