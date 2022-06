Golden State Warriorsi osvojili su naslov NBA prvaka po četvrti put u sedam godina nakon pobjede 4:2 nad Boston Celticsima. Rezultati ove sjajne momčadi počeli su se naplaćivati 2015. godine, a dodatkom Kevina Duranta s lakoćom su došli do nova dva naslova 2017. i 2018. godine. No, ovaj prsten za Warriorse znači možda i najviše.

Heroj i MVP finala Steph Curry po završetku utakmice nije mogao sakriti emocije, a kako i bi. Momčad kojoj su mnogi predviđali raspad nakon odlaska Duranta i teških ozljeda koje su pretrpjeli Klay Thompson i Steph. Ipak, oni su se podigli iz pepela i ponovno pokazali svijetu da igraju najbolju košarku. Curry je napokon stigao do titule MVP-a finala, a njegova momčad nagrađena je za sve kroz što je prolazila proteklih godina.

I naravno, apsolutni heroj je Steph Curry, svojevrsni faktor X bio je Andrew Wiggins koji je odigrao sjajno finale, Draymond Green je radio stvari koje radi Draymond Green, a čak je i Klay Thompson pokazivao bljeskove igrača od prije nekoliko godina. Ukazali su se i sjajni Jordan Poole te Gary Payton II koji je na terenu bio svojevrsna napast, ali u obrani.

Vođa iz sjene

Neupitno su to prva imena Golden Statea koji ponovno slavi naslov prvaka, ali jedno ime nikako se ne smije ispostaviti, iako je jedva igrao protiv Bostona. Riječ je o veteranu, tihom vođi - Andre Iguodali. Curry je prvo ime i igrački vođa, Green je general koji viče na sve na terenu, dok je Iguodala imao utjecaj na obojicu. I dok će se voditi rasprave "gdje sada stoji Steph Curry po pitanju najboljih igrača u povijesti", mi ćemo se posvetiti igraču iz sjene. Igraču koji je radio sve kako bi njegova momčad bila bolja.

Danas 38-godišnji Iggy odigrao je svega četiri utakmice te je dobivao priliku na kapaljku, a bilo je jasno vidljivo i zašto. Iguodala ne može više pratiti najjači tempo, pogotovo u finalu NBA lige, ali je Andre Iguodala jedan od stožernih igrača, igrača bez kojih ne bi bilo Warriorsa u kojima uživamo već godinama.

Iggy je kroz svoju karijeru bio osporavan, a prilikom odlaska iz Philadelphia 76ersa, mnogi su ga tamošnji navijači označili kao "prevaru". Dobio je dobar ugovor od Phile, no žustri navijači iz grada Bratske ljubavi htjeli su više od krila koje je trebalo naslijediti Allena Iversona kao prvo lice Sixersa.

Momak iz Springfielda 2004. godine izabran je kao deveti izbor na draftu te je boje Sixersa branio sve do 2012. godine. Upravo u posljednjoj godini, Iggy je s momčadi kojoj mnogi nisu davali šanse ni da izbore playoff, izbacio prvu momčad istoka Chicago Bullse, da bi potom ispali od Bostona u sedam utakmica. Uvijek je bio vođa na terenu i iako njegove brojke nisu na razini najvećih zvijezda, momčadi u kojima je igrao dobivale su novu razinu. Vidjelo se to upravo nakon njegova tradea u Denver Nuggetse, koji su s Iggyjem u momčadi postali hit ekipa, koja je, osim što je igrala prekrasno, ostvarivala i rezultate.

Potez karijere - odlazak u Warriorse

Tamo se zadržao samo jednu sezonu, da bi potom potpisao za Golden State Warriorse koji su ga sezonu prije izbacili iz playoffa s Nuggetsima, što se ispostavilo kao potez karijere. U prvoj sezoni Iggy je bio član prve petorke Warriorsa, a onda se Steve Kerr odlučio na radikalan potez - Iguodalu je pretvorio u igrača koji ulazi s klupe, iako je do tada apsolutno svaku utakmicu u svojoj karijeri počeo kao starter. Mnogima nije bilo jasno zašto to čini, dok je Iggy objeručke prihvatio tu ulogu i pritom se samo našalio kako će "razbiti Kerra ako stvari krenu niz brdo".

Iguodala je oduvijek bio pravi švicarski nožić na terenu. Mogao je zabijati, sjajan je razigravač, dobar skakač i cijelu karijeru je izvanserijski obrambeni igrač. Uvijek je bio zadužen za najbolje igrače protivničke momčadi te mu je taj nezahvalan posao došao na naplatu upravo te 2015. godine, kada su Warriorsi došli do prvog naslova prvaka predvođeni Stephom Curryjem i ekipom.

Warriorsi su se našli u finalu gdje su ih čekali LeBron James i Cleveland Cavaliersi. James je bio nezaustavljiv, nijedna momčad u ligi nije znala kako igrati protiv takve sile, pa tako ni Warriorsi. Momčad sa zapada povela je 1:0, ali je James nosio Cleveland na svojim leđima i doveo momčad u vodstvo od 2:1, a onda je uslijedio ključan potez.

Kerr je Iguodalu vratio u prvu petorku te je četvrtu utakmicu finala krenuo s popularnim Death Lineupom koju su činili Curry, Thompson, Iguodala, Barnes i Green. Iguodala je tu utakmicu završio s 22 poena, a što je najbitnije, uspio je usporiti LeBrona i tako pomoći svojoj momčadi kada je to najbitnije. (LeBron je i dalje igrao fantastično finale, ali ga je Iggy jedini uspijevao usporiti) James je u finalu gađao 44% iz igre, dok se ta brojka spustila na 38% iz igre kada ga je čuvao Iguodala.

X faktor i nagrada za dugogodišnje "mučenje" s LeBronom

Warriorsi su na kraju slavili u šest utakmica, a švicarski nožić je postao MVP finala. Iako su mnogi protestirali te su čak zahtijevali da se ta nagrada uruči LeBronu, iako je izgubio, oni koji su gledali sve utakmice finala jasno su vidjeli da bez Iggyjevih predstava, Warriorsi bi se pošteno namučili s Clevelandom. U prosjeku je ubacivao 16,3 poena, dijelio četiri asistencije i hvatao 5,8 skokova te je postao prvi igrač u povijesti NBA lige koji je postao MVP finala bez da je odigrao sve utakmice u posljednjoj seriji.

"On je bio X faktor, došao je ovdje igrati i pobijediti", rekao je LeBron nakon utakmice, govoreći o svojoj sjeni iz finala, Andreu Iguodali.

Dolaskom Kevina Duranta njegova se uloga smanjila, što nimalo ne čudi, ali svejedno je znao riješiti utakmice sjajnom obranom ili pak u clutch situacijama u kojima je kroz cijelu karijeru bio fantastičan. Nakon što je Durant napustio Warriorse, momčad iz San Francisca riješila se Iguodala kako bi uspjeli dovesti D'Angela Russella, čovjeka kojeg su kasnije iskoristili kako bi tradeali za Andrewa Wigginsa. Iggy je isforsirao trade iz Memphis Grizzliesa u Miami Heat i činilo se kako će karijeru završiti van San Francisca, van momčadi u kojoj je ostvario najbolje rezultate.

U te dvije sezone, koliko je proveo u Miamiju, Iggy je još jednom došao do finala, što mu je bio šesti put za redom, dok su Warriorsi u obje sezone ostali kratki za ulazak u playoff. Nevjerojatno, ali njegovim povratkom Warriorsi su se ponovno vratili na vrh.

Košarkaški um kakav se rijetko viđa

Njegovo razumijevanje igre nikada nije bilo upitno, čak je i Kerr u nekoliko navrata isticao kako nikada nije bio u blizini toliko košarkaški inteligentne osobe. Iggy je znao voditi time-outove nezaustavljivih Warriorsa, a u ovogodišnjem finalu je pokazao koliko njegovo prisustvo znači momčadi. Sjajnom Wigginsu je često bio "za vratom", odnosno ukazivao mu je gdje može biti bolji, baš kao i Garyju Paytonu II koji je odradio sjajno finale. Bio je vođa s klupe, vođa koji nije ni morao biti na terenu kako bi utjecao na svoju momčad.

Iguodala je ujedno i predsjednik udruge igrača NBA lige, a dok ne razmišlja o košarci, piše knjige, ulaže u svoje znanje, otkriva nove stvari, ali i pokušava svojim suigračima objasniti kako da pametno ulažu stečeni novac kako bi jednog dana imali mirnu mirovinu. Nedavno je držao predavanje na kojem su bili gotovo svi igrači Warriorsa, što pokazuje koliko znači svima u momčadi.

Očito je da se njegova bogata karijera bliži kraju, ali dojma smo da on još uvijek nije dao sve košarci. Dapače, mogao bi jednog dana biti sjajan trener.

Još uvijek nije dao sve

"On je jedan od najpametnijih igrača s kojima sam igrao ili radio. Briljantan je na obje strane terena, on vidi igru. Ako jednog dana poželi biti trener, vjerujem da bi bio sjajan, iako on govori da ne bi imao strpljenja za to. Kako god bilo, on ima nevjerojatan košarkaški um", rekao je Kerr nakon čuvenog finala 2015. godine.

Andre Iguodala kroz svoju se karijeru nikada nije žalio na ulogu u momčadi, igrao je ono što su treneri tražili od njega. Iz utakmice u utakmicu čuvao je najbolje igrače na terenu i nikada se nije žalio, dapače, proučavao je njihovu igru kako bi ih bolje čuvao. Nijedan suigrač o njemu ne može reći loše stvari, a sav njegov trud došao je na naplatu kada je stigao u Warriorse. Odluči li se umiroviti ovog ljeta, moći će to učiniti s ponosom. Četiri puta bio je prvak NBA lige, jednom MVP finala, jednom je bio All-Star te je jednom bio član prve i jednom druge defenzivne petorke lige. Dodajmo tome i zlatne medalje na SP-u 2010. godine te Olimpijskim igrama 2012. godine.

Iako je njegov igrački prime daleko iza njega, vjerujemo da Iguodala nije dao sve košarci i kako bi jednog dana mogao osvojiti još jedan prsten, ali u nekoj drugačijoj ulozi.