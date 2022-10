U svojoj prvoj utakmici nove NBA sezone Phoenix Sunsi noćas po hrvatskom vremenu svladali su na svom terenu Dallas Maverickse sa 107-105 nadoknadivši 22 poena zaostatka, a hrvatski reprezentativac Dario Šarić na terenu je proveo tek 1:41 minutu.

Šarić ušao sredinom druge četvrtine

Šarić je u igru ušao sredinom druge četvrtine pri zaostatku svoje momčadi 26-37. Tijekom njegova boravka na parketu Mavsi su postigli osam koševa, a Sunsi niti jedan pa je Šarić ekspresno vraćen na klupu te nije dobio drugu priliku. Šibenčanin je tijekom svog boravka u igri uputio jedan neprecizan šut za dva.

Nakon dvije minute igre u trećoj četvrtini Mavsi su imali najveću prednost od 67-45 te je razvoj situacije na terenu podsjećao na sedmu utakmicu polufinala Zapada u doigravanju prošlog proljeća kada su Mavsi "demolirali" prve nositelje Sunse. No, domaći su uzvratili serijom 19-3 kojom su se vratili u igru, pred kraj treće četvrtine približili se i na 76-77, prije no što je "poludio" Christian Wood koji je postigao svih 15 koševa Mavsa u seriji 15-2 kojom su gosti stigli do vodstva 93-78 osam i pol minuta prije kraja.

Damion Lee pogodio tricu za 104-100

Ipak, Sunsi su imali snage za koš jedan preokret, a ključni čovjek bio je Damion Lee koji je pogodio tricu za vodstvo domaćih 104-100 1:38 minuta pije kraja, a onda i težak šut za dva za konačnih 107-105 9.7 sekundi prije zvuka sirene. U posljednjem napadu Mavsi su dali loptu u ruke Luki Dončiću, ali on je promašio tricu za pobjedu s velike udaljenosti u posljednjoj sekundi.

Devin Booker je sa 28 koševa predvodio Sunse, DeAndre Ayton je dodao 18 uz 10 skokova, dok je Dončić sa 35 ubačaja - 13 od 13 slobodna, 9 skokova i 6 asistencija bio najefikasniji kod Mavsa, Wood je dodao 25. OVDJE pogledajte strašnu Dončićevu predstavu.