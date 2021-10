Košarkaši Utah Jazza noćas su po hrvatskom vremenu, u svojoj prvoj gostujućoj utakmici, ostvarili pobjedu protiv Sacramento Kingsa 110-101. Bila je to druga pobjeda za Jazzere u isto toliko utakmica na otvaranju nove NBA sezone. OVDJE pogledajte kako je to izgledalo u utakmici.

Rudy Gobert ostvario double-double učinak

Nakon što je protiv New Orleansa postigao 22 poena, najbolji hrvatski košarkaš Bojan Bogdanović ovog je puta zabio 13 poena uz 5 skokova uz 1 asistenciju i dvije ukradene lopte. Šut iz igre imao je 5-11, za tricu 2-5. Ukupno je igrao 33 minute.

Najbolji u pobjedi Utah Jazza bio je startni centar Rudy Gobert sa 17 poena i 20 skokova. Najefikasniji pojedinac susreta bila je nominalno prva zvijezda momčadi i najbolji igrač Donovan Mitchell sa 27 poena i 5 skokova. Mike Conley ubacio je 17, dok je Jordan Clarkson s klupe dodao 15.

Barnes i Hield odradili posao za Sacramento

Kod Kingsa najviše su pokazali Harrison Barnes sa 25 poena i 15 skokova i Buddy Hield, koji je za 26 minuta ubacio 24 poena uz 7 skokova.

Odsutnost Bradleyja Beala u redovima Wizardsa stavila je Spencera Dinwiddieja i Kylea Kuzmu na mjesto onih isturenih - i njih dvoje su ostavili prilično prvi dojam na svoje nove obožavatelje u Washingtonu.

Beal nije igrao za Wizardse

Dinwiddie je postigao 34 poena — uključujući izjednačujuću tricu krajem četvrte četvrtine — a Kuzma je dodao 26 i odveo Wizardse do pobjede nad Indiana Pacersima rezultatom 135-134 u produžecima. Beal je propustio utakmicu za Washington zbog problema s kukovima. OVDJE možete pogledati kratak sažetak ove utakmice.

"Očito, s obzirom da je Brad vani, i dalje mogu biti agresivan, a igra jača", rekao je Kuzma.

"Ako on igra, možda ću stajati niže u igri. Ali svaku ću utakmicu igrati isto", istaknuo je Kuzma, prenosi ESPN.

Novopridošlice impresionirale

Kuzma i Dinwiddie došli su u Wizardse izvan sezone kao dio promijene rostera koja je uključivala i trade zvijezde Russell Westbrooka u Lakerse. Novopridošlice među Čarobnjake su impresionirale u Washingtonu, što je ujedno bila i prva domaća utakmica za novog trenera Wizardsa Wesa Unselda Jr-a.

Davis Bertans ubacio je tricu za 34,4 sekunde do nadoknade čime su Wizardsi poveli 134-131. Chris Duarte je promašio 3 na drugom kraju za Indianu, a Kuzma je izveo slobodno bacanje na 6,7 ​​sekundi do kraja i doveo Washington do četiri poena prednosti.

Malcolm Brogdon iz Indiane pogodio je za tricu s 0,5 sekundi preostalih do kraja. Myles Turner postigao je career-high 40 poena za Pacerse, a Brogdon i Domantas Sabonis dodali su svaki po 28.

Wizardsi dominiraju protiv Indiane

Wizardsi i Pacersi nastavili su tako točno tamo gdje su stali prošle sezone - s uzbudljivim i napetim prvim poluvremenom koje je završilo neriješenim rezultatom 73-73.

Washington je bio uzeo sva tri susreta u regularnoj sezoni i još jedan u rundi doigravanja u sezoni 2020.-21. Rezultati tih utakmica bili su 132-124, 154-141, 133-132 (u produžecima) i 142-115.

Pacersi su se oporavili nakon zaostatka od 10 poena u četvrtoj četvrtini i vodili 123-117 prije nego što je Dinwiddie zabio dvije trice u produžetku. Druga je došla sa 33,6 sekundi do kraja u posljednjoj. Dinwiddie je promašio tricu na kraju regularnog dijela koji ga je mogao dobiti.

Indiana je zabila prvih šest poena produžetka, ali Wizardsi su uzvratili i izjednačili.

"Zona je nakratko poremetila njihov ritam. Onda su uspjeli ubaciti nekoliko trica. Očito, zabrinuti smo zbog naše obrane, to ćemo morati bolje raditi. Tijesno smo poraženi ali težak start za nas," izjavio je trener Indiane Rick Carlisle nakon utakmice.

'Nevjerojatno kako se zabijaju šutevi'

"Bertans je pogodio težak šut. Dinwiddie je pogodio težak. Kako se danas zabijaju šutevi NBA ligi je nevjerojatno za gledati. Nevjerovatno, stvarno."

Wizardsi su pucali 61% iz terena u prvom poluvremenu i 10 od 13 za 3 poena. Završili su 19 od 38 izvana. Washington je promašio samo jedan od svojih 19 pokušaja slobodnih bacanja.

Rezultati utakmica odigranih noćas:

Cleveland - Charlotte 112-123

Orlando - New York Knicks 96-101

Washington - Indiana 110-101

Philadelphija - Nets 109114

Boston - Toronto 83-115

Chicago - New Orleans 128-112

Houston - Oklahoma 128-112

Denver - San Antonio 102-96

Los Angeles Lakers - Phoenix 115-105

Sacramento - Utah 101-110