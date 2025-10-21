Triler u Zagrebu: Cibona u napetoj završnici svladala Dijon i ostala neporažena

Košarkaši Cibone u susretu su 2. kola skupine J FIBA-ina Eurokupa ostvarila i drugu pobjedu svladavši na svom terenu francuski Dijon sa 76-73 (24-15, 16-29, 19-18, 17-11).

Justin Roberson i Kamaka Hepa predvodili su Cibonu sa po 19 koševa, 14 je dodao kapetan Krešimir Radovčić, dok su Jordan Barnett i Axel Julien ubacili po 14 za Dijon.

Bio je to dvoboj u kojem su oba sastava imala po nekoliko velikih serija, da bi se na kraju ušlo u neizvjesnu završnicu u kojoj je uspješnija bila Cibona.

Cibona je odlično otvorila susret, ponajprije dobrim šutom s distance je napravila prednost od devet poena u prvih 10 minuta. No, Dijon je u potpunosti anulirao svoj zaostatak serijom 10-0 početkom druge četvrtine, da bi pred kraj prvog poluvremena francski sastav poveo 43-35. Ipak, Cibona je do odlaska na odmor uspjela smanjiti na 40-44, a onda odličnim otvaranjem nastavka i povesti s opipljivih 53-46. No, opet se Dijon uspio vratiti i preuzeti kontrolu rezultata uoči zadnjih 10 minuta.

U posljednjoj četvrtini postignuto je malo koševa, a Cibona je tricama Radovčića prvo poravnala na 69-69, a onda i povela sa 72-70 na ulasku u zadnju minutu. Julien je uzvratio tricom za prednost Dijona 73-72, da bi pobjedu Ciboni s linije slobodnih bacanja donio visoki Amerikanac Hepa. On je pogodio oba slobodna bacanja za 74-73 29 sekundi prije kraja, potom je odlično reagirao u obrani i zatvorio prodor Bibbinsa, a onda zabio još dva slobodna bacanja za 76-73 7.5 sekundi prije isteka vremena. Imao je Dijon u svom zadnjem napadu čak dva pokušaja da tricom izbori produžetak, ali ni Hrovat niti Julien nisu bili precizni.

Cibona je sada na omjeru pobjeda i poraza 2-0, a Dijon na 0-2. U skupini su još talijanska Reggiana koja je na 1-0 i kosovski Bashkimi koji je na 0-1.

Za osam dana Cibona će u 3. kolu gostovati kod Reggiane.

Plasman u sljedeću rundu osigurat će pobjednici skupina te šest od 10 najboljih drugih sastava.

