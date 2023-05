CRNO BIJELI SVIJET / Tresla se Arena, 'svog' Hezonju izviždali, a vođa Grobara imao posebni zahtjev: 'Nemoj slučajno da to netko napravi'

Atmosfera u beogradskoj Areni je bila strašna, ali niti takva atmosfera nije pomogla Partizanu da zaključi seriju s 3-0 i izbori Final Four Eurolige. Dvorana je sat vremena prije početka prvog podbacivanja bila gotovo puna. Srpski mediji prenose kako se vođa navijača Partizan obratio svima u dvorani s posebnim zahtjevom: "Nemoj slučajno da je netko nešto ubacio u teren, da tako odmogne našim košarkašima! Došli smo navijati sportski! Idemo dalje, ajmo Grobari". Cijelu sezonu navijači Partizana bilježe nestvarne brojke na utakmicama Eurolige, već pet puta su postavljali rekorde gledanosti u ovoj sezoni, a sada su to napravili i po šesti put. Bilo je jasno da će atmosfera biti luda nakon incidenata u Madridu, a ulaznice su planule čim su izašle u prodaju. Inače, 20.091 službena je bila brojka gledatelja na utakmici koja je ujedno i šesta najposjećenija utakmica Eurolige u povijesti, te najposjećenija utakmica ove sezone čime je srušen rekord koji također drži Partizan, zanimljivo isto je bila riječ o utakmici protiv madridskog Reala u regularnom dijelu sezone, kada je na tribinama bio 20.068 gledatelj. Navijači Partizana pripremili su i veliku koreografiju sa likom trenera Željka Obradovića,a uz njegovu sliku pisalo je: ''Idemo tamo gdje trebamo završiti''. Zanimljivo, prije utakmice je čitava dvorana opasno izviždala Marija Hezonju, za kojeg se smatralo da neće biti na piku beogradske publike radi dobrog međusobnog odnosa kojeg gaje već godinama, ali nakon prošlotjednih događaja navijači nisu imali milosti ni prema njemu. Košarkaši Real Madrida pobijedili su jučer u Beogradu Partizan 82-80 (19-32, 26-16, 21-15, 16-17) u trećem četvrtfinalnom susretu Eurolige čime su smanjili zaostatak u seriji na 1-2. Partizan je uz veliku podršku s tribina odlično otvorio utakmicu, serijom 12-0. U transu je Partizan igrao tijekom prve četvrtine koju je dobio 32-19, ali se potom Real polako vraćao u igru te je priključak uhvatio do poluvremena, a u trećoj dionici i poveo. Kroz veliki dio drugog poluvremena Madriđani su vodili, ali je tri minute prije kraja Nunnally pogodio tricu za prednost Partizana 77-75. No, ključnom se pokazala trica Williams-Gossa na drugoj strani, 25 sekundi prije kraja, kojom je Real poveo 80-77. Potom je hrvatski reprezentativac Mario Hezonja pogodio slobodna bacanja za 82-77 čime je Real osigurao smanjenje u seriji na 1-2.